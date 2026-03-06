T20 World Cup:'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ୮ ଖେଳାଳି; ଭାରତରୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ?
T20 World Cup 2026: ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପାଇଁ ୮ ଜଣ ଦାବିଦାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Published : March 6, 2026 at 2:09 PM IST
T20 WC POTM Shortlist: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ 'ପ୍ଲେୟାର୍ ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ପାଇଁ ୮ ଜଣ ଦାବିଦାରଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନଜନକ ରେସ୍ ରେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର ବ୍ୟାଟର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
କିଏ ଏହି ୮ ଜଣ ସୁପରଷ୍ଟାର?
୧. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଭାରତ):
ଭାରତକୁ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସଞ୍ଜୁଙ୍କ ବଡ଼ ହାତ ରହିଛି। ବିଶେଷ କରି ଶେଷ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୯୭ ଓ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୮୯ ରନର ଧୂଆଁଧାର ପାଳି ତାଙ୍କୁ ଏହି ରେସ୍ ରେ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ରଖିଛି।
୨. ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ (ପାକିସ୍ତାନ):
ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲେ ବି ଫରହାନ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱକପରେ ୨ଟି ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ କରିବା ସହ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୩୮୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
୩. ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ (ଇଂଲଣ୍ଡ):
ଇଂଲଣ୍ଡର ଏହି ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ ଏବଂ ବଲରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୨୬ ରନ୍ କରିବା ସହ ସେ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
୪. ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ):
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ୍ ଯାତ୍ରାରେ ରଚିନଙ୍କ ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ୩୨ ରନ୍ ଏବଂ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ନିଜର ବହୁମୁଖୀ ପ୍ରତିଭାର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ।
୫. ଟିମ୍ ସାଇଫର୍ଟ (ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ):
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଓପନର୍ ଭାବେ ସାଇଫର୍ଟ କିୱି ଦଳକୁ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମିଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୫୮ ରନର ପାଳି ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଥିଲା।
୬. ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା):
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳର ସବୁଠୁ ସଫଳ ବୋଲର ଭାବେ ଏନଗିଡି ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୨ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ବିରୋଧୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି।
୭. ଆଇଡେନ ମାର୍କରମ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା):
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେବା ସହ ମାର୍କରମ ନିଜେ ୨୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
୮. ଶାଡଲି ଭାନ୍ ସ୍କାଲ୍କୱିକ (ଆମେରିକା):
ଆମେରିକା ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ ବି ଶାଡଲି ନିଜ ବୋଲିଂରେ ଚମକ ଖେଳାଇଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲେ।
ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।