ICCର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ, ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଆଣି ଭାରତକୁ ଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ନେଇ ନୂଆ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତକୁ ଟ୍ରଫି ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
Published : November 8, 2025 at 1:04 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ବରେ 2025 ପୁରୁଷ ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ ଚମ୍ପିଆନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ନେଇନଥିଲା । ଏସିଆନ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ପାକିସ୍ତାନର ମୋହସିନ୍ ନକଭିଙ୍କ ଠାରୁ ଟ୍ରଫି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା ଭାରତୀୟ ଦଳ । ଫଳରେ ଟ୍ରଫି ନେଇ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ ନକଭି । ସେ ଏହାକୁ ହୋଟେଲରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ଓ ତାପରେ ଦୁବାଇର ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ରଖିଥିଲେ ।
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ ନୂଆ ଅପଡେଟ:
ସେ କହିଥିଲେ, " ଯଦି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ଚାହୁଁଛି ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆସି ମୋ ହାତରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ । " ବିସିସିଆଇ ଏନେଇ ଆଇସିସି ନିକଟରେ କହିଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ ଆସିଛି । 2025 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ଏକ କମିଟି ଗଠନ କରିଛି । ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ BCCI ଏହାର ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ପରେ ICC ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛି ।
ଟ୍ରଫି ବିବାଦର ସମାଧାନ ପାଇଁ ICC ର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ:
ଟେଲିକମ୍ ଏସିଆ ସ୍ପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଓମାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଙ୍କଜ ଖେମଜୀ ଯିଏ ଉଭୟ ବୋର୍ଡର ନିକଟତର ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ଥର ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିଛନ୍ତି । ସେ କମିଟିର ନେତୃତ୍ବ ନେବେ । ନକଭି ଶୁକ୍ରବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ସେ ଜୋର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭାବରେ କେବଳ ସେ ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ । ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 7 ଓ୍ବିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ଭାରତ ।
ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ନକଭି ଭାରତରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ । ଏଥି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା । ନଭେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦୁବାଇର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟ୍ରଫି ନେବାକୁ ବିସିସିଆଇକୁ ଅଫର କରିଥିଲେ ନକଭି ।
ଆଇସିସି ବୈଠକରେ କୌଣସି ବିବାଦ ନଥିଲା । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋର୍ଡ ଦୁଇ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଟ୍ରଫି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ତିନି ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ କମିଟି ଗଠନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ । ନକଭିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ବୈଠକ ଏକ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହା ସେ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-ଇତିହାସ ରଚିଲେ ତୀରନ୍ଦାଜ ଶୀତଲ ଦେବୀ, ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ-IND vs AUS 4th T20I: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 48 ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଭାରତ, ସିରିଜରେ 2-1ରେ ଆଗୁଆ