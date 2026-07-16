ETV Bharat / sports

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲର ଗୁରନୁର ଉପରେ ଆଇସିସି ନେଲା ବଡ଼ ଆକ୍ସନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା

Gurnoor Brar: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

Gurnoor Brar Penalised
ଗୁରନୁର ଉପରେ ଆଇସିସି ନେଲା ବଡ଼ ଆକ୍ସନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 16, 2026 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Gurnoor Brar Penalised: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ବିବାଦରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ବ୍ରାର୍‌ଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ ରେକର୍ଡ (disciplinary record) ରେ ୧ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍‌ଙ୍କର ଏହା ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇସିସି କେବଳ ୧ ପଏଣ୍ଟ ହିଁ ଯୋଡ଼ିଛି।

କଣ ଏହି ପୂରା ମାମଲା?

ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଇନିଂସର ୮ମ ଓଭରରେ ଘଟିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରୁଥିବା ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ବଲ୍‌କୁ ଧରିବା ପରେ ଅନୁଚିତ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ ଭାବେ ସିଧାସଳଖ ଇଂଲିଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥ୍ରୋ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅମ୍ପାୟାରମାନେ ଏହାକୁ ଆଇସିସି ଆଚରଣ ସଂହିତାର ନିୟମ ୨.୯ ର ଉଲ୍ଲଂଘନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର କୁମାର ଧର୍ମସେନା ଓ ମାଇକ୍ ବର୍ନ୍ସ, ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ସାମ୍ ନୋଗାଜସ୍କି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ରସେଲ୍ ୱାରେନ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।

ନିଜର ଭୁଲ୍ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍

ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ରିଚି ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ୍‌କୁ ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍ ବିନା କୌଣସି ଆପତ୍ତିରେ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାର୍ ନିଜର ଅପରାଧ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପରେ ଆଇସିସି (ICC) କୁ ଏହି ମାମଲାରେ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଲେଭଲ୍-୧ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ତାଗିଦ୍ କରାଯାଇଥା। ଯେତେବେଳେ କି ସର୍ବାଧିକ ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଏବଂ ଏକ କିମ୍ବା ଦୁଇ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥାଏ।

ଆଇସିସିର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି ୨୪ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ୪ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ନିଲମ୍ବନ (suspension) ପଏଣ୍ଟରେ ବଦଳାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଦୁଇଟି ନିଲମ୍ବନ ପଏଣ୍ଟ ହେଲେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍, ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ (ODI) କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ (T20) ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ରେକର୍ଡରେ ଦର୍ଜ ହୋଇଥିବା ଏହି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ୨୪ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକ୍ରିୟ ରହିଥାଏ। ଯାହା ପରେ ଏହାକୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଏ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ପୋଲାର୍ଡଙ୍କ ଧମାକା: ୧୦୦୦ ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ କଲେ ଚକିତ!

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ଏବି ଡିଭିଲିୟର୍ସ: କୋଚ୍ ଗମ୍ଭୀର ଓ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା

IND vs ENG: ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇମିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଆଜି କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ମ୍ୟାଚ୍?

TAGGED:

INDIA VS ENGLAND
GURNOOR BRAR NEWS
TEAM INDIA
ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ
GURNOOR BRAR PENALISED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.