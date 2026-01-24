ETV Bharat / sports

ଟି-20 ବିଶ୍ୱକପ୍; ବାଂଲାଦେଶ ଆଉଟ୍, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍

ଆଇସିସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବାଂଲାଦେଶକୁ ବାଦ ଦେଇଛି ।

BANGLADESH T20 WORLD CUP 2026 NEWS
ବାଂଲାଦେଶ ଆଉଟ୍, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : January 24, 2026 at 10:20 PM IST

T-20 World Cup 2026 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଦଳକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି । ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସସପେନ୍ସର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇସିସି ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ବୁଲବୁଲଙ୍କୁ ଆଇସିସିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବାଂଲାଦେଶ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବ । ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖରୁ ଟି-ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଇମେଲରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତ ଗସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ବିସିବି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଆଇସିସିକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ନଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଇସିସିକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଜଣାଇବା ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ବିସିବି ଢାକାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭାରତକୁ ନିଜ ଦଳ ନପଠାଇବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବର୍ଜନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ।

ବିବାଦର କାରଣ-

ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସନରେ କିଣାଯିବା ପରେ IPL ରୁ ରିଲିଜ କରାଯିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ, ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତରେ ଏହାର T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲା ।

ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି-

ବାଂଲାଦେଶର ଜିଦ୍ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର କଲା । ଦଳ ପାଞ୍ଚଟି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେବି ସୁପର 8 ରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ 2026 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଟାଲି, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପଛରେ ରହିଥିଲା । ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ICC ରାଙ୍କିଂ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶର ରିପ୍ଲେସ୍ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ।

ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଗ୍ରୁପ୍-

ବାଂଲାଦେଶକୁ ବଦଳାଇବା ପରେ, ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବେ ଗ୍ରୁପ୍ C ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଇଟାଲୀ ଏବଂ ନେପାଳ ସହିତ ଯୋଗଦେବ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ 7 ଫେବୃଆରୀରେ କୋଲକାତାରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ।

