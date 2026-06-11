ETV Bharat / sports

କିଏ ହେବ ମଇ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କ୍ରିକେଟର? ICC ମନୋନୀତ କଲା ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ

ICC ମଇ ୨୦୨୬ ମାସ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ' ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛି।

ICC Player of the Month
ICC ମନୋନୀତ କଲା ଏହି ୩ ଖେଳାଳିଙ୍କ ନାମ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 11, 2026 at 10:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Player of the Month: ଆଇସିସି ମଇ ୨୦୨୬ ମାସ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ' ପୁରସ୍କାର ନିମନ୍ତେ ତିନିଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରିଛି। ଏଥର ପୁରୁଷ ବର୍ଗରେ ବାଂଲାଦେଶର ଦୁଇଜଣ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଏବଂ ନେପାଳର ଜଣେ ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ମଇ ମାସରେ ନିଜର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜରିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ନିଜ ଦଳକୁ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି।

ମୁଶଫିକର ରହିମ (ବାଂଲାଦେଶ):

ବାଂଲାଦେଶର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୁଶଫିକର ରହିମ ଏହି ରେସ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଥିବା ଜଣାପଡୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ବାଂଲାଦେଶର ୨-୦ ଐତିହାସିକ ବିଜୟରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମୁଶଫିକର ୨ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୬୩.୨୫ ହାରରେ ମୋଟ ୨୫୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସିଲେଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କର ୧୩୭ ରନ୍‌ର ଚମତ୍କାର ଶତକୀୟ ପାଳି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍’ ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।

ତୈଜୁଲ୍ ଇସଲାମ (ବାଂଲାଦେଶ):

ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାମ ବାଂଲାଦେଶର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ତୈଜୁଲ୍ ଇସଲାମଙ୍କର ରହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍‌ରେ ତୈଜୁଲ୍ ବାଂଲାଦେଶର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍‌ରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ୧୯.୬୧ ହାରରେ ମୋଟ ୧୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ସେ ୧୨୦ ରନ୍ ଦେଇ ୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୫୮ ରନ୍ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏରୀ (ନେପାଳ):

ନେପାଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଏରୀ ଆଇସିସି କ୍ରିକେଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ଲିଗ୍-୨ ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମେ ମାସରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪୯.୮୦ ହାର ଏବଂ ୧୧୦.୬୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୪୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହା ସହିତ ସେ ବୋଲିଂରେ ୮ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଏସ୍‌ଏ ବିପକ୍ଷରେ ୨୪ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍‌ର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ସ୍ପେଲ୍ ଅନ୍ୟତମ।

ମହିଳା ବର୍ଗରେ ବି କଡ଼ା ମୁକାବିଲା:

ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ସହିତ ଆଇସିସି ମହିଳା ‘ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ’ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମନୋନୟନ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଲରେନ୍ ବେଲ୍, ପାକିସ୍ତାନର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଗୁଲ୍ ଫିରୋଜା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାଡି ଗ୍ରୀନ୍‌ଙ୍କୁ ସର୍ଟଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ତିନିଜଣ ଯାକ ଖେଳାଳି ସୀମିତ ଓଭର ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ବିଜେତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ଆଇସିସି ଭୋଟିଂ ଏକାଡେମୀର ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆଧାରରେ କରାଯିବ, ଯାହାର ଘୋଷଣା ଜୁନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା କରାଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ନାଇଟ୍‌କ୍ଲବ୍ ବିବାଦ ପରେ ବେନ୍ ଷ୍ଟୋକ୍ସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦେଲା ECB

ଟେଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ ପରେ ବିଦେଶରୁ ଆସିଲା ଡାକରା, ଏହି ଦେଶରେ ଖେଳିବାକୁ ଚୁକ୍ତି ସାଇନ୍ କଲେ ମାନବ ସୁଥାର

TAGGED:

ICC PLAYER OF THE MONTH
MUSHFIQUR RAHIM
DIPENDRA SINGH AIREE
ଆଇସିସି ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ
ICC PLAYER OF THE MONTH MAY 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.