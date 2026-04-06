ଆଇସିସି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଦୌଡ଼ରେ ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୁ ଓ ବୁମ୍ରା, କାହାକୁ ମିଳିବ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସମ୍ମାନ?
ICC ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ' ନୋମିନେସନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Published : April 6, 2026 at 3:24 PM IST
ICC Player of the Month, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ପକ୍ଷରୁ ୨୦୨୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମନ୍ଥ' ନୋମିନେସନ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଭାରତୀୟ ତାରକା ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଦବଦବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନରେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ମହିଳା ବର୍ଗରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆମେଲିଆ କେର ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବେଥ୍ ମୁନିଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ପୁରୁଷ ବର୍ଗ: ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ
୧. ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ଭାରତ):
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସୁଯୋଗ ପାଇ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମସନ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜର ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଅପରାଜିତ ୯୭ ରନର ଇନିଂସ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ୮୯ ରନର ଇନିଂସ, ସଞ୍ଜୁ ଭାରତର ଟାଇଟଲ୍ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବଡ଼ ସାରଥି ସାଜିଥିଲେ।
୨. ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା (ଭାରତ):
ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିଦେଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱକପର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ସେ ମାତ୍ର ୧୨.୦୦ ହାରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' କରାଇଥିଲା।
Two stars of the #T20WorldCup and an impressive young batter are in the running for the ICC Men's Player of the Month award for March 2026 💪— ICC (@ICC) April 6, 2026
୩. କନର ଏଷ୍ଟରହୁଇଜେନ (ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା):
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏହି ନୂଆ ତାରକା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ନିଜର ଚମକ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ସେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୦୦ ରନ୍ କରି ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ।
ମହିଳା ବର୍ଗ: ଦୌଡ଼ରେ ଆମେଲିଆ ଏବଂ ମୁନି
ମହିଳା କ୍ରିକେଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଅଧିନାୟିକା ଆମେଲିଆ କେର ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆରେ ୧୭୬ ରନ୍ ସହ ୧୮ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବେଥ୍ ମୁନି (ଭାରତ ଓ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ) ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖାକା (ବୋଲିଂରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ) ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆୟାବୋଙ୍ଗା ଖାକା ମହିଳା ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୋମିନେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି।
A star-studded trio from New Zealand, Australia and South Africa feature in the shortlist for the ICC Women's Player of the Month Award for March 2026 👊— ICC (@ICC) April 6, 2026
କିଭଳି ଚୟନ ହେବ ବିଜେତା?
ଆଇସିସିର ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ୟାନେଲର ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଭୋଟ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଅନଲାଇନ୍ ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ବିଜେତାଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ।