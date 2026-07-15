ICC କରୁଛି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କମିବେ ଦଳ, WTCରେ ହେବ ସେମିଫାଇନାଲ୍
ICC ନିଜର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଥା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।
Published : July 15, 2026 at 12:43 PM IST
ICC Format Changes: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ICC ନିଜର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଥା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫିଫା କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶୈଳୀରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। BBC ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଏଡିନବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ରୋଜର ଟ୍ୱୋଜ୍ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ICC ୱର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ କମିବେ ଦଳ
ବର୍ଷ ୨୦୨୭ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୧୪ଟି ଦଳର ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଧରିନିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୧୨ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ଟି ଦଳକୁ ୬ ଦଳ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସୁପର-୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳାଯିବଯ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।
🚨 ICC IS CONSIDERING MAJOR CHANGES!— The Khel India (@TheKhelIndia) July 14, 2026
- To reduce the 50-over World Cup from 14 teams to 12 starting with 2027 edition
- Addition of ‘super seven' stage in ODI WC
- Adding semi-finals to the WTC in order to stimulate more interest.
- Possibility of the World Club T20 pic.twitter.com/STAY4RThKp
ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ୫ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ୪ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ଯାହାକୁ ସୁପର-୧୦ କୁହାଯାଇପାରେ।
WTCରେ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍
ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WTCର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି। ତେବେ WTCକୁ ୧୨ଟି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।
🚨 ICC SET TO CHANGE WORLD CRICKET 🚨— atharva (@that_atharva) July 14, 2026
- Proposal to reduce the ODI World Cup from 14 teams to 12.
- T20 World Cup is under review, with the Super Eight likely to become a Super 10, allowing one additional India vs Pakistan match.
- ICC is also discussing the introduction of… pic.twitter.com/g8i89xYqDU
ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ICC ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଫିଫା କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶୈଳୀରେ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲବ୍ ଟି-୨୦ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବେଠାରୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ ଭଳି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।