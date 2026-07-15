ETV Bharat / sports

ICC କରୁଛି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କମିବେ ଦଳ, WTCରେ ହେବ ସେମିଫାଇନାଲ୍

ICC ନିଜର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଥା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି।

ICC Planning Huge Format Changes for Cricket
ICC କରୁଛି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 12:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Format Changes: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ICC ନିଜର ତିନୋଟି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଯଥା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍, ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଫିଫା କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶୈଳୀରେ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି। BBC ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ନିକଟରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଏଡିନବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ICC ର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ରୋଜର ଟ୍ୱୋଜ୍‌ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ICC ୱର୍କିଂ ଗ୍ରୁପ୍ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କମିବେ ଦଳ

ବର୍ଷ ୨୦୨୭ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ୧୪ଟି ଦଳର ଫର୍ମାଟ୍ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଧରିନିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ୧୨ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ୧୨ଟି ଦଳକୁ ୬ ଦଳ ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ସୁପର-୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଖେଳାଯିବଯ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ୫ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଚାରୋଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍‌ରୁ ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ସୁପର-୮ରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ୪ ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍‌ରୁ ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବେ। ଯାହାକୁ ସୁପର-୧୦ କୁହାଯାଇପାରେ।

WTCରେ ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍

ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WTCର ବର୍ତ୍ତମାନର ଫର୍ମାଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ICC ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛି। ପ୍ରସ୍ତାବ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ବର୍ଷର ଚକ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କରାଯାଇପାରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚ ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି। ତେବେ WTCକୁ ୧୨ଟି ଦଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରିବା ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ।

ନୂଆ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟି-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ

ICC ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଏକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରୁଛି, ଯାହା ଫିଫା କ୍ଲବ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶୈଳୀରେ ହେବ। ପ୍ରସ୍ତାବିତ ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲବ୍ ଟି-୨୦ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳେ, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କେବେଠାରୁ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ ଥିବା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଲିଗ୍ ଟି-୨୦ ଭଳି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ କ୍ରିକେଟକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ICC ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ବୈଠକଗୁଡ଼ିକରେ ଏହାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନମ୍ବର-1 ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଲେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା; ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

IND vs ENG: ଗିଲ୍, ଅକ୍ଷର ଓ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ; ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

TAGGED:

ICC FORMAT CHANGES
WTC FORMAT CHANGES
T20 WORLD CUP NEW FORMAT
ଆଅସିସି
ICC PLANNING MASSIVE CHANGES

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.