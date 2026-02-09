ETV Bharat / sports

T20 World Cup: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ହେବ କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

T20 World Cup: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି।

India Pakistan T20 World Cup Match
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ହେବ କି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

India-Pakistan T20 World Cup Match: ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (PCB) ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୋହସିନ୍ ନକଭି, ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ସଭାପତି ଅମିନୁଲ୍ ଇସଲାମ ଓ ICC ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଇମ୍ରାନ ଖାୱାଜା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୮ ତାରିଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମ୍ୟାଚ୍ ବୟକଟ କରିବାର ପାକିସ୍ତାନର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଲାହୋରରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମାଧାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।

ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହୋଇଥିଲା ବୈଠକ

ଲାହୋରର ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ତିନି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା। ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା PCB ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଏହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାହୋର ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ପରେ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୫ ତାରିଖରେ କଲମ୍ବୋରେ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଇମ୍ରାନ ଖୱାଜା ICCରେ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ମାମଲାରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପାକିସ୍ତାନକୁ ମନାଇବାର ଆଇସିସିର ପ୍ରୟାସ

ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ରାଜି କରାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନାରେ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଅମିନୁଲ ଏବଂ ଖୱାଜା ଉଭୟଙ୍କୁ ଲାହୋର ବିମାନବନ୍ଦରରେ PCBର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗଦ୍ଦାଫି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା।

ଏହି ବୈଠକରେ ଆମିନୁଲ ଇସଲାମଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। କାରଣ ଭାରତରେ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶ ବଦଳରୁ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବାଦ ଦେଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦେଖାଇ ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ବାହାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଆଇସିସି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନେବ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହବାଜ ସରିଫ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ନ ଖେଳିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ସମର୍ଥନରେ ନିଆଯାଇଛି। କାରଣ ଆଇସିସି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାର ଅନୁରୋଧକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ପିସିବି ଏବଂ ଆଇସିସି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ, ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

T20 World Cup 2026: ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ୩ଟି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏହି ନୂଆ ଟିମ୍

ଭାରତୀୟ U19 ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଦଳ ପାଇଁ ୭.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲା BCCI

TAGGED:

INDIA PAKISTAN T20 WORLD CUP MATCH
ICC PCB AND BCB MEETING
T20 WORLD CUP 2026
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍
INDIA PAKISTAN T20 WORLD CUP MATCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.