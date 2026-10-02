ETV Bharat / sports

ICC ଜାରି କଲା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ; ଏହି ଦିନ ହେବ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍

World Cup 2027 Schedule: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆଇସିସି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ସିଡ୍ୟୁଲ୍...

ICC ODI World Cup 2027 Schedule Revealed
ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 2, 2026 at 9:36 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

World Cup 2027 Schedule: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆଇସିସି ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହିପରି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୧ ନଭେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରହିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

୭ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯାତ୍ରା

ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ରେ ୬ଟି ଲେଖାଁଏ ଦଳକୁ ନେଇ ୨ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରହିଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗ୍ରୁପ୍-ଏ ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-ଏ ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଦଳ ରହିଛନ୍ତି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବ। ଏହାପରେ ଭାରତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୦ ଅକ୍ଟୋବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ଅଟକି ରହିଛି।

ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ

  • ୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - QF1 ବନାମ QF3 (ସୁପର ସିରିଜ୍) - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - QF1 ବନାମ QF2 (ସୁପର ସିରିଜ୍) - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - QF2 ବନାମ QF3 (ସୁପର ସିରିଜ୍) - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - କେପଟାଉନ
  • ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ - ତ୍ଶ୍ୱାନେ
  • ୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର A - ବୁଲାୱାୟୋ
  • ୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - କେପଟାଉନ
  • ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ
  • ୧୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର B - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ - ବୁଲାୱାୟୋ
  • ୧୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର A - ପାର୍ଲ
  • ୧୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ - କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି
  • ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ୱିଣ୍ଡହୋକ
  • ୧୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର B - ପାର୍ଲ
  • ୧୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ - ତ୍ଶ୍ୱାନେ
  • ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର A - ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ
  • ୧୫ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ - ହରାରେ
  • ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ - ଡର୍ବାନ
  • ୧୬ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ - ଗ୍କେବେରହା
  • ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଭାରତ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର A - ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ
  • ୧୭ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର B - ହରାରେ
  • ୧୮ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ - କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି
  • ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ହରାରେ
  • ୧୯ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ - ଡର୍ବାନ
  • ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ
  • ୨୦ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର B - ହରାରେ
  • ୨୧ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର A - କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି
  • ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ପାର୍ଲ
  • ୨୨ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ
  • ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - ଗ୍କେବେରହା
  • ୨୩ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ବାଂଲାଦେଶ ବନାମ କ୍ୱାଲିଫାୟର B - ତ୍ଶ୍ୱାନେ
  • ୨୪ ଅକ୍ଟୋବର ୨୦୨୭ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଭାରତ - ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ

ସୁପର-୭ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

  • ୨୫ ଅକ୍ଟୋବର - A2 ବନାମ B3 - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ
  • ୨୬ ଅକ୍ଟୋବର - B1 ବନାମ A3 - ଗ୍କେବେରହା (ଗେକେବେରା)
  • ୨୭ ଅକ୍ଟୋବର - B2 ବନାମ AB4 - ତ୍ଶ୍ୱାନେ
  • ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର - A1 ବନାମ A2 - ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ
  • ୨୮ ଅକ୍ଟୋବର - B1 ବନାମ B3 - କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି
  • ୩୦ ଅକ୍ଟୋବର - A3 ବନାମ AB4 - ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ
  • ୩୧ ଅକ୍ଟୋବର - B2 ବନାମ A1 - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ
  • ୧ ନଭେମ୍ବର - A2 ବନାମ B1 - ଭิକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ
  • ୨ ନଭେମ୍ବର - B3 ବନାମ AB4 - କେପଟାଉନ
  • ୩ ନଭେମ୍ବର - B2 ବନାମ A3 - ଡର୍ବାନ
  • ୪ ନଭେମ୍ବର - A1 ବନାମ B1 - ପାର୍ଲ
  • ୫ ନଭେମ୍ବର - A2 ବନାମ AB4 - ଡର୍ବାନ
  • ୬ ନଭେମ୍ବର - B2 ବନାମ B3 - ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ
  • ୭ ନଭେମ୍ବର - A1 ବନାମ A3 - କେପଟାଉନ
  • ୮ ନଭେମ୍ବର - B1 ବନାମ AB4 - ଡର୍ବାନ
  • ୯ ନଭେମ୍ବର - B2 ବନାମ A2 - ଗ୍କେବେରହା (ଗେକେବେରା)
  • ୧୦ ନଭେମ୍ବର - A3 ବନାମ B3 - ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ
  • ୧୧ ନଭେମ୍ବର - A1 ବନାମ AB4 - ଗ୍କେବେରହା (ଗେକେବେରା)
  • ୧୨ ନଭେମ୍ବର - B2 ବନାମ B1 - କେପଟାଉନ
  • ୧୩ ନଭେମ୍ବର - A2 ବନାମ A3 - ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ
  • ୧୪ ନଭେମ୍ବର - A1 ବନାମ B3 - ଡର୍ବାନ

ନକଆଉଟ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍

  • ୧୭ ନଭେମ୍ବର - ସେମିଫାଇନାଲ ୧ - କେପଟାଉନ
  • ୧୮ ନଭେମ୍ବର - ସେମିଫାଇନାଲ ୨ - ତ୍ଶ୍ୱାନେ
  • ୨୧ ନଭେମ୍ବର - ଫାଇନାଲ - ଜୋହାନ୍ସବର୍ଗ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ପାଇଁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଏବଂ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

TAGGED:

2027 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସୂଚୀ
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ
ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍
WORLD CUP 2027 FULL SCHEDULE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.