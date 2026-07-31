ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନ ବାଛିଲେ ଭାରତୀୟ ଦଳ: ସଞ୍ଜୁ-ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ OUT, ଭୁବନେଶ୍ୱର IN
Ravichandran Ashwin: ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
Published : July 31, 2026 at 2:17 PM IST
ODI World Cup 2027: ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ଦଳରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, କିନ୍ତୁ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବଂ ୱିକେଟକିପର ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ସେ ସାମିଲ କରିନାହାନ୍ତି। କେବେଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅଶ୍ୱିନ ଅଭିଜ୍ଞ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଓକିଲାତି କରିଛନ୍ତି।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ନିଜ ଦଳରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ସେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ ଓ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ହିଁ ଭାରତର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
Wait till the end for an interesting suggestion by R Ashwin 👀 pic.twitter.com/zd8z2ePGYe— Cricinfo (@cricinfo) July 30, 2026
ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅଶ୍ୱିନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଓ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ବୋଧହୁଏ' ତାଲିକାରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭବିଷ୍ୟତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
🚨 RAVICHANDRAN ASHWIN QUICKS ANSWER ON PLAYERS FOR ODI WORLD CUP 27 🚨 (Cricinfo)— VIKAS. (@Vikas662005) July 31, 2026
Yes - Rohit, Virat, Gill, Bumrah, Bhuvneshwar, Kuldeep, Axar Patel, Hardik, Ishan, Shreyas, Kl Rahul, Harshit Rana & Siraj.
No - Sanju, Vaibhav, Abhishek, Pant, Sundar, Ravi Bishnoi, Shivam… pic.twitter.com/CIw9NZpBtK
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ (କମବ୍ୟାକ୍) କୁ ନେଇ ଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ୨୦୨୨ ମସିହା ପରଠାରୁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ମତରେ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ।
ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ କ୍ରିକଇନଫୋକୁ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାରଙ୍କ ସହ କଥା ହେବି। ସେ ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି, ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଏବଂ ବାକି ସମସ୍ତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଖେଳିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକା ଯିବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ହେବ।'
Ravichandran Ashwin backs Bhuvi to play all domestic tournaments—First-Class cricket, Vijay Hazare Trophy, and everything in between—to prime him for the ODI World Cup 2027 . Ashwin believes Bhuvi's swing and skill could be crucial in SA conditions 🏏 pic.twitter.com/9zlMaHXJai— CricInformer (@CricInformer) July 31, 2026
ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଶେଷ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ଚାମ୍ପିଅନ କରାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୪୫ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ୧୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୪୧ଟି ୱିକେଟ୍ ରହିଛି। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ ୫/୪୨ ରହିଥିବା ବେଳେ ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୫.୦୮ ରହିଛି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ଦଳ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର) ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର।