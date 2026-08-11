ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ୧୦ଟି ଦଳ, ଆୟରଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ
ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି।
Published : August 11, 2026 at 10:21 AM IST
ICC ODI World Cup 2027: ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୩ ୱିକେଟ୍ରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଦଳ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି।
ଆଇସିସିର ନୂଆ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟୋଜକ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଦିନିକିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷ ୮ଟି ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ ମିଳିବ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ସହ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଟିକେଟ୍ ପକ୍କା ହୋଇସାରିଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଜିମ୍ବାୱେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
2015 ✅— Johns. (@CricCrazyJohns) August 11, 2026
2019 ✅
2023 ✅
2027 ✅
Afghanistan has qualified into the 4th Consecutive Cricket World Cup - One of the massive rise of a cricket team 🔥 pic.twitter.com/LH2YeQnJnC
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଆୟୋଜକ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କି ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ବାକି ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନର ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଏବଂ ସୁପର ସିରିଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯିବ।
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ୧୦ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୨ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ଆଇସିସି ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରିଦେଇଛି, ତେବେ ଏହାର ଆୟୋଜନ କେଉଁ ଦେଶ କରିବ, ସେନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଆଇସିସି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ ସିଧାସଳଖ ୧୪ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ।
Ten teams have booked their place at next year's World Cup pic.twitter.com/bCOhxRnVsd— Cricinfo (@cricinfo) August 11, 2026
କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ 'ସୁପର ସିରିଜ୍'ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଏହି ତିନୋଟି ଦଳକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ସିରିଜ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ରହୁଥିବା ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ମୁଖ୍ୟ ୧୨ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ।
୧୦ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ର ଦିନିକିଆ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେକୁ ବାଦ୍ ଦେଇ ତଳେ ଥିବା ଦୁଇଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଦସ୍ୟ ଦଳ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଲିଗ୍-୨ର ଶୀର୍ଷ ଚାରିଟି ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ବାକି ଚାରିଟି ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ଲିଗ୍-୨ର ତଳେ ଥିବା ଚାରିଟି ଦଳ ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଲିଗ୍ର ଚାରିଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଠଟି ଦଳକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଶୀର୍ଷ ଚାରିରେ ରହୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବେ।
🚨 AFGHANISTAN HAVE QUALIFIED FOR THE 2027 ODI WORLD CUP.🚨— Rana Ahmad. (@AhmadRana056) August 10, 2026
- Afghanistan are officially through to the ICC Cricket World Cup 2027.#IREvAFG pic.twitter.com/Qd1PkfubgH
କେବେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍?
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ର ଆୟୋଜନ ୪ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ୨୧ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ହେବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମୋଟ ୧୨ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏଥର ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଲଢ଼େଇ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।