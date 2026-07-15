ETV Bharat / sports

ICC ଜାରି କଲା ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ; ନମ୍ୱର-1 ର ନିକଟତର ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍‌; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି RO-KO?

ICC Rankings: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ICC ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି।

ICC ODI Rankings
ICC ଜାରି କଲା ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 15, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC ODI Rankings: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଅର୍ଥାତ୍ ICC ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଫାଇଦା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନର ବହୁତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଗିଲ୍ ନମ୍ବର-୧ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦୁଇ ସୁପରଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଚମକିଲେ ଶୁବମନ

ଆଇସିସିର ନୂଆ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଡେରିଲ୍ ମିଚେଲ୍ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଏହି ଆସନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିପାରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଚେଲଙ୍କ ଖାତାରେ ମୋଟ ୮୧୪ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ପାଖରେ ୮୦୩ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଲାଭ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂରେ ମିଳିଛି।

ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୭୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୮୦ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବିଶାଳ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଶୁବମନଙ୍କ ଏହି ଇନିଂସ ପରେ ସେ ରାଙ୍କିଂ‌ରେ ୧୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ୭୯୧ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିବା ବେଳେ ମିଚେଲ୍‌ଙ୍କର ୮୧୫ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୧୧ ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଗିଲ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଜ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପାର କରିପାରନ୍ତି।

ଟପ୍-୫ ରେ ଅଛନ୍ତି ରୋହିତ-ବିରାଟ

ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଟପ୍-୫ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯଥାକ୍ରମେ ଚତୁର୍ଥ ଓ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ କିଛି ଖାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜର ରାଙ୍କିଂ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ଖାତାରେ ୭୫୭ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ୭୪୪ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଯଦିଓ ଟପ୍-୫ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାକି ଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅତିକମରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବାକୁ ହେବ।

ରାଙ୍କିଂରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍‌

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ୍‌ ୫୨ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୫୭ ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ୨୫୯ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଭାରତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏହି ରନ୍ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବ୍ୟାଟ୍‌ରେ କମାଲ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ ୯.୫ ଓଭରରେ ୬୨ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଂରେ ୩ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୯ମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ICC କରୁଛି ମେଗା ପ୍ଲାନ୍: ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ କମିବେ ଦଳ, WTCରେ ହେବ ସେମିଫାଇନାଲ୍

ଇଂଲଣ୍ଡରେ ନମ୍ବର-1 ଭାରତୀୟ ବୋଲର ବନିଲେ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା; ଭାଙ୍ଗିଲେ ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

TAGGED:

SHUBMAN GILL ODI RANKINGS
ROHIT KOHLI ODI RANKINGS
ICC RANKINGS
ଆଇସିସି
ICC ODI RANKINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.