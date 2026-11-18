ICC ଜାରି କଲା ତାଜା ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ; ରୋହିତ-ଶ୍ରେୟସଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ଶୀର୍ଷରେ ଗିଲ
ICC Rankings: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇସିସି ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ଓଡିଆଇ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି।
Published : November 18, 2026 at 3:09 PM IST
ICC ODI Rankings: ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ନୂଆ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ରାଙ୍କିଂରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ ନମ୍ବର-1 ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ରହିଥିବା ବେଳେ, ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନୂଆ ରାଙ୍କିଂରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ନିକଟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3-1 ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ଏହି ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ନମ୍ବର-1 ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରହିଛି। ଗିଲ 806 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ ମିଚେଲ 778 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 28 ଅଙ୍କର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି।
ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ଦିଗ୍ଗଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ସେତେଟା ଚାଲି ନଥିଲା ଏବଂ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିପାରିଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋହଲି 757 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦରାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ସେ 752 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
No. 1 Shubman Gill - 806 ratings No. 3 Virat Kohli - 757 ratings No. 5 Rohit Sharma - 732 ratings No. 11 Kl Rahul - 644 ratings 3 OF TOP 5 IN ICC ODI BATTING RANKINGS OF TEAM INDIA'S, A TRULY DOMINATION IN ICC BATTER RANKINGS.!!🔥🇮🇳 https://t.co/hbFIjSSnaZ— MANU (@IMManu_14) November 18, 2026
ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା
ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଏବେ ସେ 732 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ସହ 5ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଥିଲା। ସେ ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ଦୁଇଥର ଖାତା ନ ଖୋଲି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେ 5ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଶ୍ରେୟସ ସେତେଟା ଖାସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ।
ଏହି କାରଣରୁ ଶ୍ରେୟସ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂରେ 18ତମ ସ୍ଥାନରୁ ସିଧାସଳଖ 23ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖାତାରେ 595 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ଅଧିନାୟକ ଶାଇ ହୋପଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ମିଳିଛି ଏବଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି 7ମ ପାହାଚରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଖାତାରେ 699 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ରହିଛି।
A massive gain for a recent England centurion on the latest update to the ICC Men’s ODI Player Rankings 😲 https://t.co/8XbOp5K1YN— ICC (@ICC) November 18, 2026
ଟପ୍-10 ରାଙ୍କିଂରେ ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଜୋ ରୁଟ୍ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହୋଇଛି। ବାବର ଆଜମ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ଜୋ ରୁଟ୍ ଏବଂ କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟପ୍-10ରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଇଂଲଣ୍ଡର ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 34ଟି ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ 628 ରେଟିଂ ଅଙ୍କ ସହ ସିଧାସଳଖ 13ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।