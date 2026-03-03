ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ICC) ଅମ୍ପାୟାର ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ICC Unveils Umpire Lineup for T20 WC
ସେମିଫାଇନାଲକୁ ନେଇ ଆଇସିସି କଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 3, 2026 at 2:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026 Semi Finals: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରୋଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜୋରଦାର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ (ICC) ଅମ୍ପାୟାର ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି।

କୋଲକାତାରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ତାରିଖରେ କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରିଚାର୍ଡ ଇଲିଂୱର୍ଥ ଏବଂ ଆଲେକ୍ସ ହ୍ଵାର୍ଫ ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ସେହିପରି ଭାରତର ନିତିନ ମେନନ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ରଡ୍ ଟକ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ରହିବେ। ଜବଗଲ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଦବଦବା

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ମଧ୍ୟ ସତ ଯେ, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେବି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ହରାଇ ପାରିନାହିଁ। ୨୦୦୭ରୁ ଆଜି ଯାଏଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମୁକାବିଲା ହୋଇଛି ଏବଂ ସବୁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଟିଆସ୍ ଦଳ କିୱିଙ୍କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ

କୋଟି କୋଟି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ନଜର ଏବେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ ଉପରେ। ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର କ୍ରିସ୍ ଗାଫାନି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ପାଲେକର ଅନ୍-ଫିଲ୍ଡ ଅମ୍ପାୟାର ରହିବେ। ଆଡ୍ରିଆନ ହୋଲ୍ଡଷ୍ଟକ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାର ଓ ପଲ୍ ରାଇଫଲ ଚତୁର୍ଥ ଅମ୍ପାୟାର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଣ୍ଡି ପାଇକ୍ରଫ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ରେଫରି ରହିବେ।

ଭାରତ-ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ

ଭାରତ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଜବରଦସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମୋଟ ୨୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ୧୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି।

ICC ଅଭିଜ୍ଞତା ଉପରେ କରିଛି ଭରସା

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ମଞ୍ଚରେ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପୂରା ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ICC ଏମିରେଟ୍ସ ଆଇସିସି ଏଲିଟ୍ ପ୍ୟାନେଲର ସବୁଠାରୁ ଅଭିଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ଅମ୍ପାୟାରମାନେ କିପରି ଖେଳକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସୁପର-୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତ ସମେତ ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବେ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନା କରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ; କାହାର ପଲା ଭାରି?

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ବାବର, ଶାହିନ୍ ଓ ସଲମାନଙ୍କୁ ପିସିବିର ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା

IND VS ENG Semifinal: ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଧୋଇଗଲେ କିଏ ପାଇବ ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍? ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ କହୁଛି ICC ନିୟମ

TAGGED:

T20 WORLD CUP 2026 SEMI FINALS
ICC NAMES MATCH REFEREES FOR T20 WC
T20 WORLD CUP 2026
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
ICC NAMES UMPIRES FOR T20 WC

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.