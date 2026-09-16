ICC ଜାରି କଲା ଟି-୨୦ ର୍ୟାଙ୍କିଂ; ପାକିସ୍ତାନୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା
ଆଇସିସି ଜାରି କରିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଛି।
Published : September 16, 2026 at 4:30 PM IST
ICC T20I Rankings: ଆଇସିସି ଗୁରୁବାର ନିଜ ସଦ୍ୟତମ ଟି-୨୦ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଛି। ସେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଓପନର୍ ସାହିବଜାଦା ଫରହାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ଏହି ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ଇଶାନ କିଶନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ତିଲକ ବର୍ମା ଆହୁରି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଟି-୨୦ର ଏହି ନୂଆ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଇଶାନ କିଶନ ୯୧୩ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ ୪୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ସେହିପରି ଦ୍ଵିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସେ ୩୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହାର ଫାଇଦା ତାଙ୍କର ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ରେଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
ଆଇସିସି ଜାରି କରିଥିବା ସଦ୍ୟତମ ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ଭାରତର ଓପନର୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ଵିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଭିଷେକ ଶରର୍ମାଙ୍କ ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୬୨ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଏକ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୮୪୮ ରହିଛି।
ଇଂଲଣ୍ଡର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଓପନର୍ ଜସ୍ ବଟଲରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିଛି। ସେ ଏକ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୭ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ହିଁ ଜସ୍ ୮୦ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଜସ୍ ଉପରକୁ ଉଠିବା ଫଳରେ ଭାରତର ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସେ ୭୪୦ ରେଟିଂ ସହ ୮ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି।
Some big movers across all formats following the latest update to the ICC Player Rankings 😲https://t.co/w0lu948g49— ICC (@ICC) September 16, 2026
ଶୀର୍ଷ ୧୦ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା
ଅନ୍ୟପଟେ ବିଗତ କିଛି ମାସ ହେବ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଆଇସିସି ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହ ସେ ଏଥିରେ ସୁଧାର ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇସିସି ତରଫରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବଶେଷ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଅପଡେଟ୍ରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଟି-୨୦ ବୋଲର ର୍ୟାଙ୍କିଂରେ ୭ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ସିଧାସଳଖ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଜାରି ରହିଛି। ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୧୭ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ଖେଳାଯିବ। ଏଥିରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଯେଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ତାହାର ପ୍ରଭାବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ଉପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।