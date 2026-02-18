ETV Bharat / sports

ICC T20I Rankings: ଟପ୍-10 ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଇଶାନ କିଶାନ; ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ପୁନର୍ବାର ନମ୍ବର-1

ICC Latest T20I Rankings: ବୁଧବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି।

ICC Latest T20I Rankings
ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ଟପ୍-10 ରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଇଶାନ କିଶାନ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 18, 2026 at 4:15 PM IST

2 Min Read
ICC T20I Rankings: ବୁଧବାର ଦିନ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚମତ୍କାର ଫର୍ମରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ୱିକେଟକିପର ଇଶାନ କିଶାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ୧୭ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଶାନଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୩୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ସେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭୭ ଓ ନାମିବ୍ୟା ବିପକ୍ଷରେ ୬୧ ରନର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତର ଯୁବ ଓପନର ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୮୯୧) ଦୁଇଟି ଶୂନ୍ୟରେ ଆଉଟ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଅଭିଷେକ ୧୭ ପଏଣ୍ଟ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (୭୪୭) ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଓ ତିଲକ ବର୍ମା (୭୫୧) ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତୀ ହୋଇଛନ୍ତି ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ଶତକ ମାରିଥିବା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା (୭୮୬ ପଏଣ୍ଟ) ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ (୮୦୮) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ରିଆନ ରିକେଲଟନ (୨୨ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୧ତମ ସ୍ଥାନ) ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଏଡେନ ମାର୍କରାମ (୬ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୫ତମ ସ୍ଥାନ) ରାଙ୍କିଂରେ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆମେରିକାର ସାଥେଜା ମୁକ୍କାମାଲ୍ଲା (୧୬ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୧ତମ ସ୍ଥାନ) ଓ ଇଂଲଣ୍ଡର ଯୁବ ଖେଳାଳି ଜାକବ ବେଥେଲ (୨୨ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୩୨ତମ ସ୍ଥାନ) ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ରାଙ୍କିଂରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି।

ନମ୍ବର-1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି

ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନର ସୈମ ଆୟୁବ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେର ସିକନ୍ଦର ରଜାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟୁବ ପୁନର୍ବାର ଅପଡେଟ୍ ହୋଇଥିବା ରାଙ୍କିଂରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆୟୁବଙ୍କ ପାଖରେ ୩୦୩ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆୟୁବ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଛଅ ରନ୍ କରିବା ସହିତ ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ। ରଜା ୨୯୭ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (୨୮୨) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ନେପାଳର ଦୀପେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଐରୀ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ମିଳିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଐରୀଙ୍କ ୨୪୪ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଆଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ ମଧ୍ୟ ଚାରି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ନିଜ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ

ଭାରତୀୟ ସ୍ପିନର ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ବୋଲରଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ୭୯୬ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ଓଭରରେ ୧୭ ରନ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍ପିନର ରସିଦ ଖାନ (୭୪୦) ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ ନେବା ପରେ ଜିମ୍ବାୱେର ପେସର ବ୍ରାଡ ଇଭାନ୍ସ ୧୦ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଚାରୋଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୪ତମ ଏବଂ ଜସପ୍ରିତ ବୁମ୍ରା ଛଅଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୫ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆୟରଲାଣ୍ଡ ସ୍ପିନର ମାଥ୍ୟୁ ହମ୍ଫ୍ରିସ୍ ୨୩ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

