ETV Bharat / sports

ICC Rankings: ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ: ବନିଲେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ବୋଲର

ICC Rankings: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବ ସ୍ପିନ ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି।

ICC T20I Rankings Indian Spinner Sri Charani Tops the Chart
ଇତିହାସ ରଚିଲେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 23, 2026 at 5:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC T20I Rankings: ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ୨୧ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବ ସ୍ପିନ ବୋଲର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁର ମାତ୍ର ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଚରଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୫୩ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଗତ ବର୍ଷ ଜୁନ ୨୮ ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ମହିଳା ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ମାତ୍ର ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୧୦ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ଫାଇଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି।

ଆଇସିସି ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିନସେ ସ୍ମିଥ୍‌ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ୭୫୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ, ଇଂଲଣ୍ଡର ଚାର୍ଲି ଡିନ୍ ୭୩୩ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଲିନସେ ସ୍ମିଥ୍ ଏବେ ୭୨୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେଂ ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ସୋଫି ଏକ୍ଲେଷ୍ଟୋନ ଚାରିଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କର ଏହି ତାଲିକାରେ ଅନ୍ୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ଏଥିରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଧିନାୟିକା ହେଲି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ ୧୧ତମ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର କିମ୍ ଗାର୍ଥ ୨୦ତମ, ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟିକା ଫାତିମା ସନା ୨୫ତମ ଏବଂ ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଓର୍ଲା ପ୍ରେଣ୍ଡରଗାଷ୍ଟ ୨୬ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଆଇସିସିର ନୂଆ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ଅନୁସାରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ତାଲିକାରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟର ଜର୍ଜିଆ ଭୋଲ୍ ଏବେ ବି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ବ୍ୟାଟର ରହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବେଥ୍ ମୁନି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ସୁଧାର ସହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳ କଥା କହିଲେ ଯୁବ ଓପନର ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ହୋଇଛି ଏବଂ ସେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୋଫି ଡିଭାଇନ୍ ୧୧ତମ, ଆୟରଲାଣ୍ଡର ଓର୍ଲା ପ୍ରେଣ୍ଡରଗାଷ୍ଟ ୧୩ତମ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ନିଗାର ସୁଲତାନା ଜୋତି ୨୦ତମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଟି-୨୦ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲି ମ୍ୟାଥ୍ୟୁଜ୍ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ବଜାୟ ରହିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଆମେଲିଆ କେର୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟିକା ଚମାରୀ ଅଥାପଟ୍ଟୁ (ତୃତୀୟ), ପ୍ରେଣ୍ଡରଗାଷ୍ଟ (ପଞ୍ଚମ) ଏବଂ ସନା (ଷଷ୍ଠ) ଟପ୍-୧୦ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ସାଉଥ୍ ଆଫ୍ରିକାର ଷ୍ଟାର୍ ମାରିଜାନେ କ୍ୟାପ୍ ପାଞ୍ଚଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ନବମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କିଏ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ଶେଡ୍‌ଗେ? ନୀତୀଶଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହେଲେ ସାମିଲ

IPL 2027 ପୂର୍ବରୁ ମେଗା ଟ୍ରେଡ୍: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ଫେରିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଗଲେ କୁଲଦୀପ!

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜର୍ସି ଦେଖି ଭାବୁକ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ; ସେୟାର କଲେ ମନର କଥା, ଦେଖନ୍ତୁ VIDEO

TAGGED:

ICC T20I RANKINGS
INDIAN WOMENS CRICKET TEAM
T20 WORLD CUP 2026
ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ
WOMENS T20I BOWLING RANKINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.