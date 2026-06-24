ETV Bharat / sports

ICC Rankings: କୋହଲିଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌, ଟେଷ୍ଟରେ ପୁଣି ଜୋ ରୁଟ୍‌ଙ୍କ ରାଜ୍

ICC Latest Rankings: ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ICC Latest Rankings
କୋହଲିଙ୍କୁ ଟପିଲେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 5:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Rankings: ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ବୁଧବାର ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସଦ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଶେଷକରି ଟେଷ୍ଟ୍ କ୍ରିକେଟରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ନିଜର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଘାତକ ବୋଲର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ନମ୍ୱର ୱ୍ୱାନ୍ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଉଭୟଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୭୦ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଏ ରହିଛି। ଗତ ବର୍ଷଠାରୁ କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନ ଥିବା ବୁମ୍ରା ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରୁ ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ୧୧ ୱିକେଟ ନେଇ ମ୍ୟାଚର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିବା ୩୪ ବର୍ଷୀୟ ମ୍ୟାଟ୍ ହେନରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ୨୫୩ ରନରେ ପାରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଏହି ସଫଳତା ସହ ହେନରୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ତୃତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଜ୍ୟାକ୍ କୋଉ (୧୯୪୭) ଓ ରିଚାର୍ଡ ହ୍ୟାଡଲି (୧୯୮୪-୧୯୯୦) ଏହି ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସମପରି ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଜୋ ରୁଟ୍ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ଫେରି ପାଇଛନ୍ତି। ୮୭୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏହି ଲଢ଼େଇ ଗତ ୧୮ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଛଅ ଥର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ରୁକ ସଦ୍ୟ ରାଙ୍କିଂରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଥିବା ବେଳେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସିରିଜ୍ ପରେ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ୭୯୧ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତିନି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଫିଟନେସ୍ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଡାରିଲ ମିଚେଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସିରିଜରେ ଶତକ ହାସଲ ମାରିଥିବା ଈଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ୨୧ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୪୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୋଲିଂ ବିଭାଗରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରୀଷ୍ଣା ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ବେଶ୍ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୩-୦ରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂରେ ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବୋଲର ନାଥନ ଏଲିସ୍ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ପକ୍ଷରୁ ତୌହିଦ ହୃଦୟ ଏବଂ ନସୁମ ଅହମ୍ମଦ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ରାଙ୍କିଂରେ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ଉଠିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଖେଳ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା: ଜନ୍ମଦିନରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଏହି ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର

FIH Pro League: ରୋମାଞ୍ଚକର ମହାମୁକାବିଲାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ୪-୩ ଗୋଲରେ ହରାଇଲା ଭାରତ

'ବିବାହର ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ୩ ବର୍ଷ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ', ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଥାନାରେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

JOE ROOT NO 1 TEST BATTER
SHUBMAN GILL ODI RANKING
LATEST ICC TEST RANKINGS
ଆଇସିସି
ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.