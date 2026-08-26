ETV Bharat / sports

ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏହି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି; ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେଲେ ନମ୍ବର-1 ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର

ଆଇସିସି ବୁଧବାର ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି।

ICC Latest Rankings
ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ଏହି ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 3:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Test Rankings: ଆଇସିସି ବୁଧବାର ପୁରୁଷ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ ଜାରି କରିଛି। ଟେଷ୍ଟ ବୋଲିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ନିଜ ନମ୍ୱର ୱାନ୍ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପେସର ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କ ଖାତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୭୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ନିକଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି ଷ୍ଟାର୍କ ୧୦ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ୩୬ ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ରାଙ୍କିଂରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ବର-୧ ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ୧୫ ବର୍ଷର ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଟପ୍ ୧୦ରେ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଆସେସ୍ ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରଠାରୁ ଟପ୍ ୩ ରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ।

ବୁମ୍ରା ୮୬୨ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି। ବୁମ୍ରା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୦୨୪ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ବିଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ନମ୍ବର-1 ଟେଷ୍ଟ ବୋଲର୍ ରହିଥିଲେ। ବୁମ୍ରା ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯାଇନଥିଲେ। ଯାହାର କ୍ଷତି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଙ୍କିଂରେ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ (୮୬୧) ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର୍ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (୮୪୧) ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସ୍ପିନର୍ ନାଥନ୍ ଲିୟନ୍ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲିଡ୍ସଠାରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପେସର ଓଲି ରବିନ୍ସନ୍ ଏବଂ ଜୋଶ୍ ଟଙ୍ଗ୍ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ପାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ମିଶି ୧୬ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ରବିନ୍ସନ୍ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୧ଶ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍ଗ୍ ୧୬ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୭ଶ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଦଳରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ତେବେ ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ ଯଦି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବେ, ତେବେ ଯାଇ ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ରେଟିଂ ୮୭୦ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସିରିଜ୍‌ର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ ମିସ୍ କରିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ରେଟିଂ କମିଯାଇ ୮୬୨ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁମ୍ରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ସିଧାସଳଖ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।

ଆଇସିସି ରାଙ୍କିରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଟପ୍ ୧୦ ତାଲିକାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି। ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ୱିକେଟକିପର-ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପନ୍ତ ଛଅଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେ ଗାଲେଠାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୩୯ ଏବଂ ୬୬ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ୧୬୫ ରନ୍‌ରେ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା। ପନ୍ତ ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କର ୭୧୧ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଗିଲ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଥିଲେ। ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ (୭୦୧) ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ୧୧ଶ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡର ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (୮୭୪) ନମ୍ବର-୧ ଟେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦେଶର ଜୋ ରୁଟ୍ (୮୫୦) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ (୮୪୦) ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ (୮୧୧) ଯଥାକ୍ରମେ ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଭାରତ ନୁହେଁ, ଏହି ଦେଶରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗରଙ୍କ ଝିଅ ଅନାୟାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ

ଏସିଆ ରଗ୍‌ବୀ ସେଭେନ୍ସ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା, ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ୬ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳି

TAGGED:

ICC LATEST RANKINGS
JASPRIT BUMRAH
ICC NO 1 TEST BOWLER
ଆଇସିସି
ICC RANKINGS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.