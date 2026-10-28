ଆଇସିସି ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂ; ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହରାଇଲେ ଇଶାନ କିଶନ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା
ICC Rankings: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
Published : October 28, 2026 at 4:57 PM IST
ICC Latest Rankings: ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ଏକ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଦଳବଦଳ ହୋଇଛି। ଆଇସିସିର ରାଙ୍କିଂରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 113 ରନ୍ର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଟି20ରେ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର-1 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ଟେଷ୍ଟର ନମ୍ବର-1 ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାନସେନ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଦୁନିଆର ଶୀର୍ଷ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ବନିଛନ୍ତି।
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ରେ 38 ବଲ୍ ଖେଳି 113 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଭିଷେକ ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରାଙ୍କିଂର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ବର-1 ଆସନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇରେ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଇଶାନ କିଶନ ତାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଅଭିଷେକ ପୁଣି ଥରେ ନମ୍ବର-1 ମୁକୁଟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
𝐑𝐞𝐜𝐥𝐚𝐢𝐦𝐢𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞 𝐍𝐨.𝟏 𝐬𝐩𝐨𝐭 💪 Abhishek Sharma returns to the summit of ICC Men's T20I Batting Rankings after a sensational century against New Zealand 🤩 Read more ➡️ https://t.co/nwWCLiixZn https://t.co/w7B4g5QD2c— ICC (@ICC) October 28, 2026
ପାକିସ୍ତାନର ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଆସିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଇଶାନ କିଶନ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନଥିଲେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କୁ ରାଙ୍କିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଶାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରୁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି।
ଟି20 ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଂରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟ୍କା ଲାଗିଛି। ଆୟର ବର୍ତ୍ତମାନ 5ଟି ସ୍ଥାନ ତଳକୁ ଖସି ନବମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଟପ୍-50 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଲିକାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ 19 ବଲ୍ରେ 45 ରନ୍ର ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ପରେ ବୈଭବ 45ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଲରମାନଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ 6ଟି ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ସହ 15ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଆଇସିସି ଟି20 ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କ ଟପ୍-10 ରାଙ୍କିଂରେ ଇଂଲଣ୍ଡର 3 ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଓ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି। ବ୍ରୁକ ଚତୁର୍ଥ, ବଟଲର୍ ପଞ୍ଚମ ଓ ସଲ୍ଟ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ଥାନର ଫାଇଦା ମିଳିଛି।
New No.1 T20I batter 🏏 New No.1 Test bowler 🔥 New No.1 Test all-rounder 👊 A massive week in the ICC Men's Player Rankings as two in-form stars ascend to the top spots 😲 https://t.co/nwWCLiixZn— ICC (@ICC) October 28, 2026
ନମ୍ବର-1 ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ହେଲେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ରେ ମାର୍କୋ ଜାନସେନ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 10ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଜାନସେନ 5ଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଟେଷ୍ଟରେ ନମ୍ବର-1 ବୋଲର ବନିଯାଇଛନ୍ତି।
ଜାନସେନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 4ଟି ଇନିଂସରେ 198 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇଦା ମିଳିଛି। ମାର୍କୋ ଜାନସେନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର-1 ଟେଷ୍ଟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।