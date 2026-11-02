ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଉପରେ ଆଇସିସି ନେଲା କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମାମଲା
ICC Fined Pakistan: ଟ୍ରାଇ-ନେସନ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇସିସି ଏହି ଦଳ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
Published : November 2, 2026 at 2:18 PM IST
ICC Fined Pakistan: ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପାକିସ୍ତାନ 2026 ଟ୍ରାଇ-ନେସନ ସିରିଜ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବାଦ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବଡ଼ ଭୁଲ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇସିସି ଏହି ଦଳ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା ଆଇସିସି
ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର 5 ପ୍ରତିଶତ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି' କାଟି ଦେଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଠାରୁ ଏକ ଓଭର ପଛରେ ଥିଲା। ଏହି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ଶେଷ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଆଇସିସିର ଆଚାର ସଂହିତା ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନକରେ, ତେବେ ସମୟ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତି ଓଭର ପିଛା 5% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି'ର ଜରିମାନା ଲଗାଯାଏ। ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର ଏକ ଓଭର ପଛରେ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର 5% ମ୍ୟାଚ୍ ଫି' କଟାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଅଧିନାୟକ ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି ନିଜର ଭୁଲ୍ ଏବଂ ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ଵୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଣାଣି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନାହିଁ।
Pakistan have been penalised for a slow over-rate in their ODI tri-series final victory over Sri Lanka 👇 https://t.co/Rzqm7yj9S1— ICC (@ICC) November 2, 2026
ପାକିସ୍ତାନର ଐତିହାସିକ ରନ୍ ଚେଜ୍
ଲାହୋରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟ୍ରାଇ-ନେସନ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 50 ଓଭରରେ 8 ୱିକେଟ ହରାଇ 325 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। କମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ 131 ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ପବନ ରତ୍ନାୟକେ ମଧ୍ୟ 77 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଶାହୀନ ଆଫ୍ରିଦି, ସଲମାନ ଅଲୀ ଆଗା, ନସୀମ ଶାହ ଓ ହାରିସ ରୌଫ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ସମ୍ମୁଖରେ 326 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଫାଇନାଲ ଭଳି ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଫଖର ଜମାନ 127 ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ସାଦ ବୈଗ 74 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅରାଫାତ ମିନ୍ହାସ 61 ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ 48.3 ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ 3 ୱିକେଟ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ସହ ଟ୍ରାଇ-ନେସନ ସିରିଜ୍ ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ଏହା ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ରନ୍ ଚେଜ୍ ଥିଲା। ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ଫାଇନାଲରେ ଏହି ବିଜୟ ସହ ମିଳିତ ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିପାରିଛି। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭାରତ 2002 ମସିହାରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନେଟୱେଷ୍ଟ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲରେ 326 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଫାଇନାଲରେ 326 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ମହାରେକର୍ଡର ସମକକ୍ଷ ହୋଇଛି।