ICC ଜାରି କଲା 2035 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର; ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି 2 ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ
ICC upcoming schedule: ଆଇସିସି 2035 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି।
Published : November 16, 2026 at 10:18 AM IST
ICC Cricket Calendar till 2035: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ରୋମାଞ୍ଚ ଭାରତରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇସିସି (ICC) 2035 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ଏହା ଅଧୀନରେ ଭାରତକୁ 2029 ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ, 2031 ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ କରିବେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସି ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ଏହି ବଡ଼ ଆୟୋଜନଗୁଡ଼ିକର ସେଡ୍ୟୁଲ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
ଆଇସିସି ରବିବାର ଦିନ ଏହାର ବୈଠକ ପରେ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରିଛି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଭାରତ ପାଇଁ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସେହିପରି 2028 ଏବଂ 2030 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ ସ୍ଥଳ ମଧ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଆଇସିସି ସିଇଓ (CEO) ସଞ୍ଜୋଗ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଆସୋସିଏଟ୍ ସଦସ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦେବାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବୋର୍ଡ ବୁଝିପାରୁଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉନ୍ନତ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ଏବଂ ହାଇ-ପରଫର୍ମାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ।
International Cricket Council (ICC) Board has approved the schedule windows for major men's events until 2035. India will host the 2029 Champions Trophy and co-host the 2031 ODI World Cup with Bangladesh. The schedule also includes T20 World Cups in 2028, 2030, 2032 and 2034, and World Test Championship (WTC) Finals every two years in June until 2035. England will host the 2029 and 2031 WTC Finals, while hosts for subsequent editions are yet to be announced. #ICC #Cricket #ChampionsTrophy #ODIWorldCup #T20WorldCup #WTC— All India Radio News (@airnewsalerts) November 16, 2026
ଆଇସିସିର ନୂଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ 9 ରୁ 28 ଅକ୍ଟୋବର 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2031 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 9 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 23 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ମିଳିଛି। 2028 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ 12 ଅକ୍ଟୋବରରୁ 12 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ସେହିପରି 2030 ଟି20 ବିଶ୍ୱକପର ଆୟୋଜନ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଓ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ କରିବେ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ 4 ଜୁଲାଇରୁ 4 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଅର୍ଥାତ୍ WTC ଫାଇନାଲର ଆୟୋଜନ ଲଗାତାର ଭାବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ରହିବ। 2028 ର ଫାଇନାଲ 8 ରୁ 12 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ, ଯେତେବେଳେ କି 2031 ର ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା 12 ରୁ 16 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ 2032 ରୁ 2035 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ଘୋଷଣା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇନାହିଁ।
ଅନ୍ୟପଟେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ICC ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଆମେରିକାର ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସରେ 2028 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ପୁରୁଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଫାୟର 5 ରୁ 13 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ମହିଳା ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମୁକାବିଲା 26 ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ।