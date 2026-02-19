ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲା ICC, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଟିକେଟ୍

୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇସିସି (ICC) ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି।

2028 Mens T20 World Cup
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୮ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କଲା ICC (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 19, 2026 at 11:25 AM IST

1 Min Read
T20 World Cup 2028: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୧ ତାରିଖରୁ 'ସୁପର-୮' ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ୨୦୨୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆଇସିସି (ICC) ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଦଳର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିସାରିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଇସିସି ନିଜର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ସୁପର-୮ ଦଳଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି

ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ଚଳିତ ୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର 'ସୁପର-୮' ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି:

  • ଗ୍ରୁପ୍-ଏ: ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ
  • ଗ୍ରୁପ୍-ବି: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ
  • ଗ୍ରୁପ୍-ସି: ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ
  • ଗ୍ରୁପ୍-ଡି: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆୟୋଜକ ଭାବେ ସୁଯୋଗ

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସୁପର-୮ ରେସରୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ୨୦୨୮ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜେ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମିଳିଛି।

ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ସାମିଲ ହେବେ ଅନ୍ୟ ୩ ଦଳ

ସୁପର-୮ ଏବଂ ଆୟୋଜକ ଦେଶଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ, ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂ ଅନୁସାରେ ଅନ୍ୟ ୩ଟି ଦଳକୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ। ଏହାର କଟ୍-ଅଫ୍ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ ୯ (୨୦୨୬ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲର ଠିକ୍ ପରଦିନ) ରଖାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ବାଂଲାଦେଶ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓ ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏହି ତିନୋଟି ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ଏକପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣର ଖେଳିବ ବାଂଲାଦେଶ

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳି ନଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କରଣର ଅଂଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ମଧ୍ୟ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ଅଂଶ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଭାରତରେ ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। BCB ଏହାର ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ICC କୁ ଆବେଦନ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ICC କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ନ ଦର୍ଶାଇ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦଳ ସ୍ଥାନରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ଏବେ ଯୋଗ୍ୟତା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।।

୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମୋଟ ୨୦ଟି ଦଳକୁ ନେଇ ଖେଳାଯିବ। ବାକି ୮ଟି ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ କ୍ୱାଲିଫାୟର ମ୍ୟାଚ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳ ଚୟନ କରାଯିବ।

