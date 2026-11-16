2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୱାଲିଫାୟର ପାଇଁ ଭେନ୍ୟୁ ଓ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ICC
ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : November 16, 2026 at 9:38 AM IST
LA 2028 Olympics: ଆଇସିସି 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଚୟନ ନିମନ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁରୁଷ ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଫାୟର 5 ରୁ 12 ଫେବ୍ରୁଆରୀ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଂଲାଦେଶର ଆୟୋଜନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯେତେବେଳେ କି ମହିଳା ଦଳଗୁଡ଼ିକର କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ମ୍ୟାଚ୍ 26 ଫେବ୍ରୁଆରୀରୁ 5 ମାର୍ଚ୍ଚ 2028 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକାରେ ଖେଳାଯିବ। ରବିବାର (15 ନଭେମ୍ବର) ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ବାଲିଠାରେ ହୋଇଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଆଇସିସି ଏହି ଦୁଇଟି ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଏବଂ ତାରିଖ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ (LA) ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର କ୍ରିକେଟ୍ ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ 8ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ରହିବେ। ଏହାକୁ 4ଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳର ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 13ଟି ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପର ବାକି ତିନିଟି ଦଳ ସହ ଥରେ ଲେଖାଏଁ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହା ପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ ଦଳ ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ। ଫାଇନାଲ ଜିତିଥିବା ଦଳକୁ 2028 ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ଖେଳିବାର ଶେଷ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
Bangladesh will host the men's cricket qualifier for the LA 2028 Olympics from February 5 to 13, 2028 before the USA hosts the women's qualifier from February 26 to March 5, 2028 #LA28 https://t.co/DSxYpxcEoj— Cricinfo (@cricinfo) November 15, 2026
କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତିମ ନିଷ୍ପତ୍ତି 31 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆଇସିସି (ICC) ର ପୁରୁଷ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ନିଆଯିବ। ତେବେ ନଭେମ୍ବରର ରାଙ୍କିଂ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଗ୍ୟତା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ପାକିସ୍ତାନ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ, ବାଂଲାଦେଶ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଆୟରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ଦଳ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ କ୍ୱାଲିଫାୟର ଖେଳିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏସିଆର ଶୀର୍ଷ ରାଙ୍କିଂ ପ୍ରାପ୍ତ ଦଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ମହିଳା ଦଳ ଭଳି ସିଧାସଳଖ 6 ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Further information on the cricket events at LA28 have now been revealed with details of dates and host nations now confirmed 🙌 https://t.co/arAOBZBhv3— ICC (@ICC) November 16, 2026
128 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସକୁ ଫେରୁଛି କ୍ରିକେଟ୍
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ 128 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 1900 ମସିହାରେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ମୋଟ 6ଟି ଦଳ ପଦକ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ କ୍ରିକେଟର ଆୟୋଜନ ଜୁଲାଇ 12 ରୁ ଜୁଲାଇ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ। ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଜୁଲାଇ 22 ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହାର ସମାପନ ଜୁଲାଇ 29 ରେ ହେବ। ଏହି ଅନ୍ତିମ ଦିନରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଁ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, 2028 ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ପୋମୋନାସ୍ଥିତ ନବନିର୍ମିତ ଫେୟାରଗ୍ରାଉଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ପଡ଼ିଆକୁ ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ।