ETV Bharat / sports

ICC ଘୋଷଣା କଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ 'ବେଷ୍ଟ XI': ଭାରତର ୪ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜଲୱା, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ହେଲେ ଅଧିନାୟକ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି (ICC) ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।

ICC Team of the tournament
ICC ଘୋଷଣା କଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ 'ବେଷ୍ଟ XI' (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ୨୦୨୬ ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି (ICC) ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି (ICC) ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏକାଦଶରେ ଚାରିଜଣ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଦଳର କମାଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଏଡେନ୍ ମାରକ୍ରମଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ: 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ'

ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭରୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିନଥିଲେ ବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ, ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ମାତ୍ର ୫ଟି ଇନିଂସରେ ୩୨୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ' ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ୮୯ ରନର ଇନିଂସ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଇତିହାସରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋର।

ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ

ଅନ୍ୟପଟେ ଓପନର ଇଶାନ କିଶନ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବୋଲରଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିଲେ। ୧୯୩ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୩୧୭ ରନ୍ କରି ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ୭୭ ରନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ସେମିଫାଇନାଲ ଓ ଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ, ଇଶାନ ପ୍ରତିଟି ବଡ଼ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଓ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଯାଦୁ

ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ବ୍ୟାଟ୍ ଓ ବଲ୍ ଉଭୟରେ କମାଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହ ୯ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 'ୟର୍କର କିଙ୍ଗ' ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ୮ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ୍ ହାସଲକାରୀ ବୋଲର ବନିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୫ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବା ତାଙ୍କୁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି।

ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨ ର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ:

ସାହିବଜାଦା ଫରହାନ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ, ଏଡେନ୍ ମାରକ୍ରମ (ଅଧିନାୟକ), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆଦିଲ ରସିଦ ଏବଂ ବ୍ଲେସିଂ ମୁଜାରାବାନୀ।

ବିଶ୍ୱ ବିଜେତା ଭାରତ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ୮୯ ରନ୍ ଓ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୫୨ ରନ୍ ବଳରେ ଭାରତ ୨୫୫ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ୨୫୬ ରନର ପିଛା କରୁଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଦଳ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଆଗରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରାଙ୍କ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଶାଣିତ ବୋଲିଂ କିୱି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଭାରତ ୯୬ ରନରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ହେଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ; ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଭାଙ୍ଗିଲା ଏହି ୧୦ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହସ ଦେଖି ଧୋନି କରିଥିଲେ ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ, ଏପରି ଜବାବ ରଖିଲେ କୋଚ୍

ବିଶ୍ୱ ବିଜୟର ‘ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍’: ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ ଓ ୨୦୨୬; ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସେହି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ

TAGGED:

ICC TEAM OF THE TOURNAMENT
T20 WORLD CUP 2026
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬
TEAM INDIA
T20 WORLD CUP 2026 ICC TEAM

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.