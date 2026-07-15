ICC ର ବଡ଼ ଘୋଷଣା: ବଦଳିଗଲା ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍, ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ହିଁ ବଢ଼ିବ ରୋମାଞ୍ଚ
ଆଇସିସି ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚକିତ କଲାଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି।
Published : July 15, 2026 at 5:15 PM IST
ICC Big Announcement: ଆଇସିସି ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚକିତ କଲାଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଏଡିନବର୍ଗଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆଇସିସିର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ପରେ ଏହି ନୂତନ ନିୟମାବଳୀ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଏବଂ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଯାହାଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ଦଳ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ହାଲୁକା ଭାବେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆ ଫର୍ମାଟରେ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇଭେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଯଦିଓ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ର ମହାଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ଓଲଟଫେର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ICC ଏଥର ଏକ ନୂଆ ‘ସୁପର ସିରିଜ୍’ ରାଉଣ୍ଡ ଆଣୁଛି। ଯେଉଁଥିରେ ରାଙ୍କିଂର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିବା ୩ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରୁ ୨ଟି ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦଳକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ।
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
୧୨ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ
ସୁପର ସିରିଜ୍ର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ପାର କରିବା ପରେ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ବାକି ରହିବେ। ଏହି ୧୨ଟି ଦଳକୁ ୬ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରକୃତ ମହାସଂଗ୍ରାମ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାରଣ ଏଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସୁପର-୭ ରାଉଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା
ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ପରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ‘ସୁପର ୭’ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଯାହା ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୭ମ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳକୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଶେଷରେ ଏହି ସୁପର ୭ ରାଉଣ୍ଡର ଟପ୍-୪ ଦଳ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।
ବୁଝନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ମାଟ୍
କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ଫର୍ମାଟ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣିତ ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଉଣ୍ଡ ୧ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଥିବା ୧୪ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ତଳ ରାଙ୍କିଂରେ ଥିବା ୩ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଆଧାରରେ ‘ସୁପର ସିରିଜ୍’ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ୩ଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦଳ ଏହି ସିରିଜ୍ ଜିତିବ, ସେହି ଦଳ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ୨ଟି ଦଳର ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାସ୍ତା ଏହିଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ।
🚨 NEW WORLD CUP FORMAT 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) July 15, 2026
The ICC has approved a new format for the 14-team Men's ODI World Cup.
A new 'Super Series' round will precede the group stage, before a seven-team 'Super 7' decides the semifinalists. pic.twitter.com/N3sS2nUXm2
ରାଉଣ୍ଡ-୨ରେ ୩୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍
ଏହାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅସଲ ମହାଲଢ଼େଇ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଉଣ୍ଡ-୨ । ଏଥିରେ ମୋଟ ୩୦ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ସୁପର ସିରିଜ୍ ଜିତି ଆସିଥିବା ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୧୧ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦଳକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ୬ଟି ଦଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ବାକି ସମସ୍ତ ଦଳ ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏହି ଗ୍ରୁପ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ଟପ୍ ୩ଟି ଲେଖାଏ ଦଳ (ମୋଟ ୬ଟି ଦଳ) ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ। ଏହା ସହିତ ୭ମ ସ୍ଥାନ (ସୁପର ୭ର ଶେଷ ସ୍ଥାନ) ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗ୍ରୁପ୍ର ବାକି ରହିଯାଇଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ସେହି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ।
ଏହିପରି ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ୭ଟି ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ ୩ ଅର୍ଥାତ୍ ‘ସୁପର ୭’ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ମୋଟ ୨୧ଟି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ୭ଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ସହ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ଯାହାପରେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଏହି ଟେବୁଲ୍ର ଟପ୍-୪ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବେ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ର ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ସରଳ ଏବଂ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରସ୍ପର ସହ ଲଢ଼ିବେ।