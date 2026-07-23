ETV Bharat / sports

WTC Final: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ହେବ ମହାମୁକାବିଲା

WTC Final: ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିଛି।

ICC announces dates and venue for next WTC Final
ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 3:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

WTC Final Schedule: ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପର ଫାଇନାଲ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦିଓ ଟାଇଟଲ୍ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସମୟ ଅଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳାଯିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ଫାଇନାଲ୍‌ର ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ଘୋଷଣା କରିଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ପକ୍କା ହୋଇଯାଇଛି।

୯ ରୁ ୧୩ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଦି ଓଭାଲ୍'ରେ ଖେଳାଯିବ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ଫାଇନାଲ୍

ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଟିସି ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ ଚାଲିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଇସିସି ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଏହାର ଫାଇନାଲ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ଦୁଇଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟାଇଟଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ଆରମ୍ଭ ଜୁନ୍ ୯ ତାରିଖରେ ହେବ। ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୯ ରୁ ୧୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଦି ଓଭାଲ୍' ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଅଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ହିଁ ହୋଇଛି। ତେବେ 'ଦି ଓଭାଲ୍' ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌

ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଠଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାତଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପିସିଟି (ପଏଣ୍ଟର ପ୍ରତିଶତ) ୮୭.୫୦ ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦଳ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତିନିଟି ଜିତିଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏରେ ହାରିଛି। ଏହାର ପିସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୭୫.୦୦ ଚାଲିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତୃତୀୟ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଚଳିତ ସଂସ୍କରଣରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଚାରିଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏହା ସମେତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଡ୍ର ରହିଛି। ଯାହାପାଇଁ ଦଳର ପିସିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ୪୮.୧୫ ଚାଲିଛି।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତରେ ଯିବ। ସେଠାରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ଅଂଶ ଅଟେ। ଭାରତ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦିଓ ଏହି ସିରିଜ୍ ଆଦୌ ସହଜ ହେବନାହିଁ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

ଅନ୍ୟପଟେ ବିଶ୍ୱ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍‌ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଷଷ୍ଠ, ଇଂଲଣ୍ଡ ସପ୍ତମ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଅଷ୍ଟମ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ମିଳିଲା ନୂଆ ଅଧିନାୟକ: ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଦିନିକିଆ ଦଳର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳିବେ ରହମତ ଶାହା

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ: ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପିନର କୁଲଦୀପ ଯାଦବ

୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ; FEMA ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

TAGGED:

WTC FINAL SCHEDULE
WTC FINAL DATE
WTC POINTS TABLE
ଆଇସିସି
WORLD TEST CHAMPIONSHIP FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.