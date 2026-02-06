ETV Bharat / sports

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ନାମ ଘୋଷଣା କଲା ଆଇସିସି; ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

ICC Announces Commentary Panel: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ଘୋଷଣା କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 1:32 PM IST

2 Min Read
ICC Announces Commentary Panel: ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ କରୁଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଭେଟେରାନ୍ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ICC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ ତାଲିକାରେ ଭାରତର ପାଞ୍ଚ ବଡ଼ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରୁ ବାଂଲାଦେଶ ବାଦ ପଡ଼ିଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଜଣେ କମେଣ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି। ଏହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଅଥାର ଅଲି ଖାନ ବାଂଲାଦେଶରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବମୋଟ ୫୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ।

କମେଣ୍ଟ୍ରି ପ୍ୟନେଲରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାରତୀୟ

  1. ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ
  2. ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
  3. ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ
  4. ରବିନ୍ ଉଥାପ୍ପା
  5. ହର୍ଷା ଭୋଗଲେ

ବାଂଲାଦେଶର ଆଥର ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ

ବାଂଲାଦେଶର ଆଥର ଅଲି ଖାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାନେଲରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ କମେଣ୍ଟ୍ରିଟର ଭାବରେ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟର ସ୍ୱର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜନୈତିକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶୀ କମେଣ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କ ଚୟନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।

୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା କମେଣ୍ଟ୍ରିଟରଙ୍କ ତାଲିକା:

ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ନାସେର ହୁସେନ, ଇଆନ ସ୍ମିଥ, ଇଆନ ବିଶପ, ଆରୋନ ଫିଞ୍ଚ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ସାମୁଏଲ ବଦ୍ରି, ରବିନ ଉଥାପ୍ପା, କାର୍ଲୋସ ବ୍ରାଥୱେଟ, ଇଓନ ମୋର୍ଗାନ, ୱାସିମ ଆକ୍ରମ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ମାଥ୍ୟୁ ହେଡେନ, ରମିଜ ରାଜା, ଡେଲ ଷ୍ଟେନ, ମାଇକେଲ ଆଥରଟନ, ୱାକାର ୟୁନିସ, ସାଇମନ ଡୋଲ, ଶନ୍ ପୋଲକ୍, କେଟି ମାର୍ଟିନ, ହର୍ଷା ଭୋଗଲେ, ପୁମେଲେଲୋ ମ୍ବାଙ୍ଗୱା, ନାଟାଲି ଜର୍ମାନସ, ଡାନି ମୋରିସନ, ଆଲାନ ୱିଲକିନ୍ସ, ଇଆନ ୱାର୍ଡ, ମାର୍କ ହାୱାର୍ଡ, ନିକ୍ ନାଇଟ୍, ଅଥାର ଅଲି ଖାନ, କାସ ନାଇଡୋ, ବାଜିଦ ଖାନ, ରୌନକ କପୁର, ନିଆଲ ଓ'ବ୍ରାଏନ୍, ପ୍ରେଷ୍ଟନ ମୋମସେନ, ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଲିଓନାର୍ଡ, ରସେଲ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ, ରୋଶନ ଆବେସିଙ୍ଘେ, ଆଞ୍ଜେଲୋ ମାଥ୍ୟୁସ୍, ଟେମ୍ବା ବଭୁମା।

ଜିଓ ଷ୍ଟାରରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୪ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ୍ ଜିଓ ଷ୍ଟାର ସହିତ ନିଜର ବିଶ୍ୱକପ୍ କମେଣ୍ଟ୍ରି କ୍ୟାରିଅର ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ୟାନେଲରେ ୨୦୦୭ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଇରଫାନ ପଠାନ, ହରଭଜନ ସିଂହ, ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ, ଦିନେଶ କାର୍ତ୍ତିକ, ରବିନ ଉଥାପ୍ପା ଓ ପୀୟୁଷ ଚାୱଲା ଯୋଗଦେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସୁରେଶ ରାଇନା, ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ, ପୂର୍ବତନ ସହାୟକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଅଭିଷେକ ନାୟାର ଓ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ସଞ୍ଜୟ ବାଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବିଶେଷଜ୍ଞ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

