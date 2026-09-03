ଭାରତରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲା ପାକିସ୍ତାନ?
ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଭାରତରେ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
Published : September 3, 2026 at 3:45 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଆୟୋଜନ ଭାରତରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଖେଳାଯିବ। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଇସିସି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ଛଅଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳକୁ ଶେଷରେ ଏହି ଆଇସିସି ଇଭେଣ୍ଟରେ କାହିଁକି ସ୍ଥାନ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାଉଛୁ।
ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ଆୟୋଜନର ଅଧିକାର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଖରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ସେଠାରୁ ହଟାଇ ଭାରତକୁ ମିଳିଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟରେ ରାଜନୈତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କାରଣରୁ ଆଇସିସି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ହେବାକୁ ଥିବା ଆଇସିସିର ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ଛଅଟି ଦଳ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଭାରତ ବ୍ୟତୀତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
India set to host the inaugural ICC Women's Champions Trophy 2027 from 14 to 28 February.— BCCI (@BCCI) September 2, 2026
The Cricket Club of India (CCI) in Mumbai and the Vadodara International Cricket Stadium will be the venues for the landmark tournament.
More details here - https://t.co/PlDTCL9adC pic.twitter.com/NwM4zPrZk8
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହାତରୁ ଆୟୋଜନ ଦାୟିତ୍ୱ ଛଡ଼ାଇ ନିଆଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦେଶ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥଇବା ଦଳ ତାଲିକାରେ ପାକିସ୍ତାନର ନାମ ସାମିଲ ନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇସିସିର ଯେକୌଣସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକର ତାଲିକା ରାଙ୍କିଂ ଆଧାରରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ। ଆଇସିସିର ସଦ୍ୟତମ ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତୃତୀୟ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସମପରି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଆଧାରରେ ହିଁ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ପାକିସ୍ତାନ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ କଥା ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଏହି ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ରାଙ୍କିଂରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଇସିସି ପକ୍ଷରୁ ରାଙ୍କିଂର ଯେଉଁ ଶେଷ ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳ ସୁଦ୍ଧା ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଶୀର୍ଷ ୬ ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରୁ ପାକିସ୍ତାନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି।
𝗕𝗜𝗚 𝗡𝗘𝗪𝗦! The first-ever ICC Women's #ChampionsTrophy 2027 will be held in India and will be played in the T20I format. 🗞️— Star Sports (@StarSportsIndia) September 2, 2026
Australia, England, India, New Zealand, South Africa and Sri Lanka will compete in a 6-team round-robin league, with the top two teams qualifying for… pic.twitter.com/RNFWuGz629
ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୭ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୪ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହାର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଦୁଇଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଇସିସି ଏଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଭଦୋଦରାକୁ ଚୟନ କରିଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାରତର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଆଉ ଏକ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନିଜ ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ମହିଳା ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୭ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ଗ୍ରୁପ୍ ରାଉଣ୍ଡରେ ସମସ୍ତ ୬ଟି ଦଳ ପରସ୍ପର ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିରେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ ନାହିଁ। ରାଉଣ୍ଡ ରବିନ୍ ପରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ୨ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ୧୫ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହେବ। ଏହି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ।