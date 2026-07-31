World Cup 2027: ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ତାଲିକା
ODI World Cup 2027: ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସହର ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା କରିଛି।
Published : July 31, 2026 at 10:21 AM IST
ODI World Cup 2027 Venues: ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସହର ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ରିକେଟର ଏହି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବ। ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପୁଣିଥରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦ୍ୱୀପକୁ ମିଳିଛି।
ଗୁରୁବାର (୩୦ ଜୁଲାଇ)ରେ ଜୋହାନିସବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଭେନ୍ୟୁର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରୀମ ସ୍ମିଥ, ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଖାୟା ଏଣ୍ଟିନି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟର ହାସିମ ଅମଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା, ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡା, ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହାମିଲଟନ ମସାକାଦ୍ଜା ଓ ନାମିବ୍ୟାର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରୁଡୋଲ୍ଫ ଜାନସେନ ଭ୍ୟାନ ଭୁରେନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍
ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭ ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁକାବିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ୮ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଜୋହାନିସବର୍ଗ), ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ପାର୍କ (ସେଞ୍ଚୁରିଅନ), ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ (କେପଟାଉନ), କିଙ୍ଗସମିଡ (ଡରବାନ), ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କ (ଗକେବରହା), ମଙ୍ଗାଉଙ୍ଗ ଓଭାଲ (ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ), ବୋଲାଣ୍ଡ ପାର୍କ (ପାର୍ଲ) ଓ ବଫେଲୋ ପାର୍କ (କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି) ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରିବେ।
ଜିମ୍ବାୱେରେ ତିନିଟି ମଇଦାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ (ହରାରେ), କ୍ୱିନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ (ବୁଲାୱାୟୋ) ଏବଂ ଫାଲେ ମୋସି-ଓଆ-ତୁନ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ) ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାମିବ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକ ୱିଣ୍ଡହୋକ ସ୍ଥିତ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।
It's exciting to announce the 12 venues across three nations and a new brand for the ICC Men’s @CricketWorldCup 2027.— Jay Shah (@JayShah) July 30, 2026
The unveiling signals the start of a journey that will unite fans around the world and build anticipation for one of our sport’s biggest global events. #CWC27 pic.twitter.com/wSW4j4sAPP
ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫେରିବା ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫେରିବା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା ନିଜର ଆତିଥେୟତା, ଆବେଗ ଏବଂ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।"
A star-studded evening in Johannesburg as the #CWC27 venues were announced 🤩— ICC (@ICC) July 30, 2026
More ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/Y4n55Tyttr
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍ରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଆଇସିସି ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୋଟ ୫୭ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୁପର ସିରିଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହାପରେ ୧୨ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ୬-୬ଟି ଦଳ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ର ବାକି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ।
The 12 venues that will be used at next year's @cricketworldcup have been locked in 🤩#CWC27— ICC (@ICC) July 31, 2026
More 👉 https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/hx4LXu63HL
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଏବଂ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଦଳ (ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ) ସୁପର-୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରେ ୨୧ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ସୁପର-୭ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଶୀର୍ଷ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଆମ୍ନା-ସାମ୍ନା ହେବେ।