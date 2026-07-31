ETV Bharat / sports

World Cup 2027: ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ବିଶ୍ୱକପ୍, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ସମସ୍ତ ଭେନ୍ୟୁ ତାଲିକା

ODI World Cup 2027: ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସହର ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା କରିଛି।

2027 Cricket World Cup Schedule and Venues
ଆଫ୍ରିକାର ୩ଟି ଦେଶରେ ଖେଳାଯିବ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 10:21 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ODI World Cup 2027 Venues: ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ସହର ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକର ଆଧିକାରୀକ ଘୋଷଣା କରିଛି। କ୍ରିକେଟର ଏହି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏଥର ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଓ ନାମିବ୍ୟାର ମିଳିତ ଆୟୋଜନରେ ଖେଳାଯିବ। ୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପୁଣିଥରେ ଆଫ୍ରିକୀୟ ମହାଦ୍ୱୀପକୁ ମିଳିଛି।

ଗୁରୁବାର (୩୦ ଜୁଲାଇ)ରେ ଜୋହାନିସବର୍ଗରେ ଆୟୋଜିତ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ଆଇସିସି ବିଶ୍ୱକପ ପାଇଁ ୧୨ଟି ଭେନ୍ୟୁର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଗ୍ରୀମ ସ୍ମିଥ, ପୂର୍ବତନ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ମଖାୟା ଏଣ୍ଟିନି, ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଟର ହାସିମ ଅମଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅଧିନାୟକ ଟେମ୍ବା ବାଭୁମା, ଷ୍ଟାର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର କାଗିସୋ ରବାଡା, ଜିମ୍ବାୱେର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ହାମିଲଟନ ମସାକାଦ୍‌ଜା ଓ ନାମିବ୍ୟାର ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳି ରୁଡୋଲ୍ଫ ଜାନସେନ ଭ୍ୟାନ ଭୁରେନ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।

ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାରେ ହେବ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍

ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭ ର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମୁକାବିଲା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ୮ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଜୋହାନିସବର୍ଗ), ସୁପରସ୍ପୋର୍ଟ ପାର୍କ (ସେଞ୍ଚୁରିଅନ), ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ (କେପଟାଉନ), କିଙ୍ଗସମିଡ (ଡରବାନ), ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କ (ଗକେବରହା), ମଙ୍ଗାଉଙ୍ଗ ଓଭାଲ (ବ୍ଲୋମଫୋଣ୍ଟେନ), ବୋଲାଣ୍ଡ ପାର୍କ (ପାର୍ଲ) ଓ ବଫେଲୋ ପାର୍କ (କୁଗୋମ୍ପୋ ସିଟି) ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକର ଆୟୋଜନ କରିବେ।

ଜିମ୍ବାୱେରେ ତିନିଟି ମଇଦାନକୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ (ହରାରେ), କ୍ୱିନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ କ୍ଲବ (ବୁଲାୱାୟୋ) ଏବଂ ଫାଲେ ମୋସି-ଓଆ-ତୁନ୍ୟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମ (ଭିକ୍ଟୋରିଆ ଫଲ୍ସ) ସାମିଲ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ନାମିବ୍ୟାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲାଗୁଡ଼ିକ ୱିଣ୍ଡହୋକ ସ୍ଥିତ ନାମିବ୍ୟା କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ।

ଆଇସିସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଜୟ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫେରିବା ବୈଶ୍ୱିକ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ସେ କହିଛନ୍ତି, "୨୪ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଫେରିବା କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବ୍ୟା ନିଜର ଆତିଥେୟତା, ଆବେଗ ଏବଂ ବିବିଧ ସଂସ୍କୃତି ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ।"

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଆଇସିସି ଏଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ମୋଟ ୫୭ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ତିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ସୁପର ସିରିଜ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଇସିସି ରାଙ୍କିଂର ୧୨, ୧୩ ଓ ୧୪ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତିନୋଟି ଦଳ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ। ଏହାପରେ ୧୨ଟି ଦଳକୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ରେ ୬-୬ଟି ଦଳ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ବାକି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ।

ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଶୀର୍ଷ ତିନୋଟି ଲେଖାଏଁ ଦଳ ଏବଂ ସପ୍ତମ ନମ୍ବର ଦଳ (ଉଭୟ ଗ୍ରୁପ୍‌ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚତୁର୍ଥ ଦଳ) ସୁପର-୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଏଠାରେ ୨୧ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ସୁପର-୭ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍‌ରେ ଶୀର୍ଷ ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ମିଳିବ। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବ, ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଆମ୍ନା-ସାମ୍ନା ହେବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଲେ ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ

ଇଷ୍ଟ ଜୋନ୍‌ର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେଲେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ

କ୍ରିକେଟ୍‌ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ BCCI ଲାଗୁ କଲା ୫ଟି ନୂଆ ନିୟମ

TAGGED:

ICC ODI WORLD CUP 2027 VENUES
SOUTH AFRICA
ZIMBABWE
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୭
ICC ODI WORLD CUP 2027

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.