ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ; ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନେତୃତ୍ୱ

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ACB) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

Rashid Khan Sacked as T20I Skipper
ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (IANS)
Published : March 5, 2026 at 6:30 PM IST

Afghanistan New T20I Captain: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ୨୦୨୬ ରେ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ (ACB) ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କୁ ଦଳର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଆଗାମୀ ସୀମିତ ଓଭର ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବା ଅବସରରେ ବୋର୍ଡ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛି।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଫଳତା ପରେ ବଦଳିଲା ରଣନୀତି

୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେମିଫାଇନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ୨୦୨୬ରେ ସମାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ରଶିଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ହିଁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଦଳରେ ନୂଆ ଉର୍ଜା ଭରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମଣିଛି। ତେବେ ରଶିଦ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଦଳରେ ରହିବେ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସ୍କ୍ୱାଡ୍

ୟୁଏଇ (UAE)ରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଟି-୨୦ ଓ ଦିନିକିଆ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି:

ଟି-୨୦ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ (ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ, ନୂର ରହମାନ, ସଦିକଲ୍ଲା ଅଟଲ, ଦରବିଶ ରସୁଲି, ଶାହିଦୁଲ୍ଲା କମଲ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ଶରାଫୁଦ୍ଦିନ ଅଶ୍ରଫ, ରାଶିଦ ଖାନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମୁଜିବ ଉର ରହମାନ, ଜିଆ ଉର ରହମାନ, ଫରିଦ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକ ଓ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅହମ୍ମଦଜାଇ।

ଦିନିକିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ୍: ହସମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦି (ଅଧିନାୟକ), ରହମତ ଶାହା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ, ଇକ୍ରାମ ଅଲିଖିଲ, ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ, ସଦିକଲ୍ଲା ଅଟଲ, ଦରବିଶ ରସୁଲି, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଓମାରଜାଇ, ମହମ୍ମଦ ନବି, ରାଶିଦ ଖାନ, ବିଲାଲ ସାମି, ନଙ୍ଗଲ ଖାରୋଟି, ଗଜନଫର, ଜିଆ-ଉର-ରହମାନ ଶରିଫି ଏବଂ ଫରିଦ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି: ସିରିଜ୍ ଉପରେ ସଙ୍କଟ?

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ୟୁଏଇରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସିବି (ACB) କହିଛି ଯେ, ସେମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଖେଳ ସୂଚୀରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।

ଏପରି ରହିଛି କ୍ରୀଡ଼ା ସୂଚୀ (ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬):

ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୩, ୧୫ ଏବଂ ୧୭ (ଶାରଜା କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ)

ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍: ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦, ୨୨ ଏବଂ ୨୫ (ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

