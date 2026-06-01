'ମୁଁ ଏବେ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ...'- ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଜିତିବା ପରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଲେ ନିଜ ସଫଳତାର ମନ୍ତ୍ର
Vaibhav Sooryavanshi: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ଏକାଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।
Published : June 1, 2026 at 8:24 AM IST
IPL 2026 MVP, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନିଜର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତକୁ ଚକିତ କରିଥିବା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସିଜିନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିବା ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଖେଳରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଏହି ଯୁବ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ଏକାଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଢାଳିବା ହିଁ ସଫଳତାର ଚାବିକାଠି।
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ଯଦିଓ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସଠାରୁ ହାରି ଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲା, ତଥାପି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଗଭୀର ଛାପ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର 'ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର୍' (MVP) ଭାବେ ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ସେ ୧୬ଟି ପାଳିରେ ୪୮.୫୦ ହାର ଏବଂ ୨୩୭.୩୦ ର ଧମାକାଦାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୭୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ସେ 'ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍' ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ସିଜିନରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଚାପପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ କିପରି ଖେଳିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁଯାୟୀ ନିଜ ଖେଳକୁ କିପରି ବଦଳାଇବାକୁ ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ଏକାଭଳି ମୋଡ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚର ସ୍ଥିତି ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖେଳିବାକୁ ହେବ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଏହା ଶିଖିବାର ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା।"
ସମଗ୍ର ସିଜିନରେ ନିଜର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦ୍ୱାରା ବୋଲରମାନଙ୍କ ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରେକର୍ଡ ସଂଖ୍ୟକ ୭୨ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ମହାନ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ୫୯ଟି ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛନ୍ତି।
ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ: କେତେ କ୍ଷୀର ପିଉଛ?
ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ ରବି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବୈଭବଙ୍କୁ ମଜାଳିଆ ଅନ୍ଦାଜରେ ପଚାରିଥିଲେ, "ଆପଣ କେତେ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି?" ଏହାର ଜବାବରେ ଯୁବ ବ୍ୟାଟର ହସି ହସି କହିଥିଲେ- "ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଖେଳ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଯଦି ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ବଲ୍ ମୋ ରେଞ୍ଜ୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ଏହାକୁ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରକୁ ପଠାଇପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ସହିତ ଶଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।"
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମାରିବାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପଛରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ମତରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଜରୁରୀ।
ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା
ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି- "ମୋତେ ନିଜ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଘାତରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।"
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମାହୋଲ୍
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ମାହୋଲ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତେ ମୋତେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି। ସିନିୟର ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳେ କାରଣ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଦଳର ମାହୋଲ୍ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଏହା ମୋତେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆହୁରି ଭଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।"