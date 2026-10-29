ହାଇଲୋ ଓପନ୍ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ; ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ବିଜୟୀ, ପ୍ରଣୟ ଆଉଟ୍
Hylo Open Badminton 2026: ଜର୍ମାନୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
Published : October 29, 2026 at 6:54 PM IST
Hylo Open Badminton: ଜର୍ମାନୀରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ (BWF) ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ କିରଣ ଜର୍ଜ, ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା, ଇଶରାଣୀ ବରୁଆ ଓ ଅନମୋଲ ଖରବ ମଧ୍ୟ ବିଜୟ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପରାଜୟର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।
28 ମିନିଟ୍ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ
ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE)ର ପ୍ରକୃତି ଭରତଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ 21-10, 21-10 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମାତ୍ର 28 ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାଲିଥିଲା। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ରେ ରନର୍ସଅପ୍ ହୋଇଥିବା ସିନ୍ଧୁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭଲ ଫର୍ମ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହାରିବା ପରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍
ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ସପ୍ତମ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କୁ ଫିନଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୋଆକିମ୍ ଓଲଡୋର୍ଫଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେନ୍ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ 16-21 ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍କୁ 21-9 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗେମ୍କୁ 21-13 ରେ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ତିନୋଟି ଗେମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। କିରଣ ଜର୍ଜ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମାଲେସିଆର ଚିମ୍ ଜୁନ୍ ୱେଇଙ୍କୁ 21-18, 21-17 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
P.V Sindhu sails into Pre-QF of Hylo Open (Super 500). Beat WR 83 Prakriti Bharath of UAE 21-10, 21-10 in the opening round. #HyloOpen2026 https://t.co/rJJM987dgL— India_AllSports (@India_AllSports) October 28, 2026
ପୋପୋଭ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରିଲେ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟ
ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ସଟଲର୍ ଏଚ୍ଏସ୍ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଷଷ୍ଠ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଟୋମା ଜୁନିୟର ପୋପୋଭ୍ 23-21, 21-16 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଣୟ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ଅଗ୍ରଣୀକୁ ବିଜୟରେ ପରିଣତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପୋପୋଭ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରି ନେଇଥିଲେ। ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ତରୁଣ ମାନ୍ନେପଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଶଙ୍କର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ତରୁଣଙ୍କୁ ଚାଇନିଜ୍ ତାଇପେର ଚି ୟୁ ଜେନ୍ ଏବଂ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଫିନଲାଣ୍ଡର କାଲେ କୋଲଜୋନେନ୍ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆୟୁଷ ଶେଟ୍ଟୀ ଆହତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଓହରି ଯାଇଥିଲେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।
ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଷଷ୍ଠ ସୀଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଉନ୍ନତି ହୁଡ୍ଡା ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ହାରିବା ପରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚେକ୍ ଗଣରାଜ୍ୟର ଟେରେଜା ସ୍ୱାବିକୋଭାଙ୍କୁ 17-21, 21-12, 21-11 ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଇଶରାଣୀ ବରୁଆ ଜର୍ମାନୀର ମିରାଣ୍ଡା ୱିଲସନଙ୍କୁ 21-19, 21-9 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ, ଅନମୋଲ ଖରବ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରନିଥମା ଲିୟାନାଗେଙ୍କୁ ଏକ କଡ଼ା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 21-18, 22-20 ରେ ହରାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡର ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସର ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମାଳବିକା ବଂଶୋଦ୍ ନିଜ ଦେଶର ଦେବିକା ସିହାଗଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ମାଳବିକା ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ 18-21 ରେ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ 21-10 ଏବଂ ତୃତୀୟ ଗେମ୍ 21-14 ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍ସରେ ଅଶ୍ମିତା ଚାଲିହା ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବୁଲଗେରିଆର କାଲୋୟାନା ନାଲବାନ୍ତୋଭା 18-21, 21-12, 21-8 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆକର୍ଷୀ କଶ୍ୟପଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନର ପୋଲିନା ବୁହରୋଭା ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ 21-12, 21-18 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବେ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିନ୍ଧୁ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ଖେଳାଳି ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଣୟଙ୍କ ସମେତ କିଛି ଖେଳାଳିଙ୍କ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି।