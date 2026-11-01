ହାଇଲୋ ଓପନ 2026: ପୋପୋଭଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ଶଟଲର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ
Hylo Open: ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ହାଇଲୋ ଓପନ ସୁପର 500 ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 1, 2026 at 10:48 AM IST
Hylo Open 2026: ଭାରତର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ହାଇଲୋ ଓପନ ସୁପର 500 ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପୁରୁଷ ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଫ୍ରାନ୍ସର ଟୋମା ଜୁନିୟର ପୋପୋଭଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମ୍ରେ 21-17, 21-13 ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜୟ ସହ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାଇଟଲ୍ ହାସଲ କରିବା ଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦ ଦୂରରେ ରହିଛନ୍ତି।
25 ବର୍ଷୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ସହିତ ମଜଭୁତ ଡିଫେନ୍ସର ଏକ ଚମତ୍କାର ନମୁନା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱର 13 ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ପୋପୋଭଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରିବାର ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଗେମ୍ରେ ନିଜର ଦବଦବା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋପୋଭ୍ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍କୋରକୁ 4-4 ରେ ବରାବର ରଖିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ 7-5 ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭୁଲର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ସ୍କୋରକୁ 10-6 କରିଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ସୁଦ୍ଧା ପାଞ୍ଚ ପଏଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ।
Toma Junior Popov 🇫🇷 goes up against Lakshya Sen 🇮🇳 for a spot in the finals. #BWFWorldTour #HyloOpen2026 https://t.co/mKPTEfJkbL— BWF (@bwfmedia) October 31, 2026
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ପୋପୋଭ୍ ନିଜ ଖେଳରେ ସୁଧାର ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ସ୍କୋରକୁ 9-11 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚମତ୍କାର ଡିଫେନ୍ସ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସ୍ମାଶ୍ ବଳରେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ ମଜଭୁତ କରିନେଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ 16-11 ରେ ଆଗୁଆ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୋପୋଭ୍ ଲଗାତାର ତିନିଟି ପଏଣ୍ଟ ନେଇ ମ୍ୟାଚ୍କୁ 15-17 ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ।
ଏହାପରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନେଟ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଦମଦାର ଶଟ୍ ସହିତ ଚାରିଟି ଗେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ପରେ ସେ ନେଟ୍ରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ ଲଗାଇ 21-17 ରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍କୁ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ।
India's Lakshya Sen beats France's Toma Junior Popov 21-17, 21-13 to enter the men's singles final at the Hylo Open Super 500 badminton tournament in Saarbrücken, Germany. #BWF https://t.co/JerTu0vu82— Press Trust of India (@PTI_News) October 31, 2026
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିଜର ଲୟ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ 4-1 ର ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ପୋପୋଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଫେରି ସ୍କୋରକୁ 4-4 ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇଥିଲେ ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ସ୍ମାଶ୍ ଲଗାଇ 7-4 ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପୋପୋଭ୍ ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରେକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଲକ୍ଷ୍ୟ ଚାରି ପଏଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ସେ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ସ ଏବଂ ମଜଭୁତ ଡିଫେନ୍ସ ବଳରେ ପୋପୋଭଙ୍କୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାପରେ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍କୋରକୁ 14-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜଣକ ପଛକୁ ଚାହିଁନଥିଲେ ଏବଂ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସଠିକ୍ ସ୍ମାଶ୍ ଲଗାଇ 21-13 ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି (1 ନଭେମ୍ୱର) ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନିଜର ଟାଇଟଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।