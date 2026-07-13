TG20 LEAGUE: ଖମ୍ମାମ୍ ଏସେସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
TG20 Final: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟିଜି୨୦ ଲିଗ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
Published : July 13, 2026 at 1:02 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରବିବାର (୧୨ ଜୁଲାଇ) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟିଜି୨୦ (TG20) ଲିଗ୍ର ରୋମାଞ୍ଚକର ଫାଇନାଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଏକ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକାବିଲାରେ ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସ୍ ଦଳକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୫୭ ରନର ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ବୋଲରମାନେ ବେଶ୍ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯଶବୀର ଗୌଡ଼ଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସର ବ୍ୟାଟିଂ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ଯଶବୀର ମ୍ୟାଚରେ ୩ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରି ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସ ଦଳକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ।
The crown found its way home.#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Final pic.twitter.com/jgKdcpbrU8— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ଏହାର ଜବାବରେ ୧୫୮ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଆରମ୍ଭରୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଖେଳିଥିଲା। ଦଳର ବ୍ୟାଟରମାନେ ଚାପର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅଭିରାଥ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ସହଜରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୭.୩ ଓଭରରେ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲା।
ଟିଜି୨୦ ଲିଗ୍ର ଏହି ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (HCA) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚିତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଦଳ ଉନ୍ନତମାନର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଫାଇନାଲକୁ ନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରନର୍ସ-ଅପ୍ ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଏସେସକୁ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ତୃତୀୟ ଓ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ଦଳକୁ ମଧ୍ୟ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
Champions is not just in a name anymore👑#HyderabadEChampions #TG20 #AnvitaKhammamAces #Cricket #Finals pic.twitter.com/DvnMKlO6UY— Hyderabadechampions (@HydeChampions) July 12, 2026
ଏହି ଲିଗ୍ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିକେଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଦୀୟମାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ମଞ୍ଚ ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ସଫଳତା ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।