ETV Bharat / sports

TG20: 'ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା...', ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ବିଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

HYDERABAD E CHAMPIONS FRANCHISE
ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 4:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟିଜି-୨୦ ଲିଗର ପ୍ରଥମ ସିଜିନରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇ ଇତିହାସ ରଚିଛି 'ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ'। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳ ଖମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍‌କୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏହି ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ୧୫୮ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଅଭିରଥ ରେଡ୍ଡି (୪୮), ବୈଷ୍ଣବ ରେଡ୍ଡି (୪୧*) ଓ ଶନମୁଖ ଅଶ୍ୱିନ (୩୬)ଙ୍କ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ଦଳ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ବୋଲିଂରେ ଯଶବୀର ଗୌଡ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳର ବିଜୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ପରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ଆନନ୍ଦ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ପରିଚାଳନା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମର୍ପଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଯଦି ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ।

ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ଶୈଳଜା କିରଣ ଏବଂ ଇଟିଭି ଭାରତର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃହତି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ଦଳ ଗଠନ ପଛର ଧାରଣା, ଗ୍ରାମୀଣ ପ୍ରତିଭାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଟିଜି-୨୦ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ। ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଐନାଡୁ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ "ଲକ୍ଷ୍ୟ" କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଗ୍ରାମୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଭା ଚିହ୍ନଟ କରି ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ସମେତ ପରିଚାଳନା ନେତୃବୃନ୍ଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ, କ୍ରିକେଟ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରୀଡାରେ ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

HYDERABAD E CHAMPIONS FRANCHISE
ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (ETV Bharat)

ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯାଏ: ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ

ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦଳ ଲଗାତାର ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ପରାଜୟକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ସେହି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦୃଢ଼ତାର ପ୍ରମାଣ।" ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟର ହେବାର ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିବା ପ୍ରତିଭାବାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ତାଲିମ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେଇ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା।"

ଇଟିଭି ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ମିଳିଥିବା ପୁରସ୍କାର ବ୍ୟତୀତ, ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଓ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରେୟ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବାର ଶ୍ରେୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଯାଏ।"

ବିଜୟକୁ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ: ଇଟିଭି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃହତି

ଇଟିଭି ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବୃହତି କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ବିଜୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ବର ବିଷୟ। କ୍ରମାଗତ ବିଜୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଦଳକୁ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫାଇନାଲରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନର କାରଣ ହୋଇଥିଲା।" ସେ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଏହି ଟ୍ରଫି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳର ଜିତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ।

ଆମେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ: ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମଡି ଶୈଳଜା କିରଣ

ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଏମ୍ଡି ଶୈଳଜା କିରଣ କହିଛନ୍ତି, "ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ମାଟିରେ ରତ୍ନ ଖୋଜିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ କ୍ରୀଡା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହି ଚାମ୍ପିଅନମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟର ଅଂଶ ଭାବରେ ଗଠିତ ଏକ ଦଳ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କିରଣଙ୍କ ସହିତ, ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ସହାୟକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ସମାନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।"

ଏମଡି ଶୈଳଜା କିରଣ ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି, "ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିବା ତେଲେଙ୍ଗାନାର କ୍ରୀଡା ପ୍ରତି ସମର୍ଥନର ପ୍ରମାଣ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଯୁବକଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ସେମାନେ ଜାତୀୟ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଅନେକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରିବେ।"

ଶେଷରେ ପରିଚାଳନା ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ କେବଳ ଟ୍ରଫି ଜିତିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ନୂତନ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେବ। ଏହି ବିଜୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧିକ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TG20 LEAGUE: ଖମ୍ମାମ୍ ଏସେସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍‌ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ

TG20 League: କରିମନଗରକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ

TG20 League: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ପ୍ରଥମ ଦଳ ଭାବେ ଫାଇନାଲ‌ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଖାମ୍ମମ୍ ଆସେସ୍

TAGGED:

HYDERABAD E CHAMPIONS
TG20 LEAGUE 2026
TG20
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
HYDERABAD E CHAMPIONS FRANCHISE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.