TG20: ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଟ୍ରଫି ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସହ ବିଜୟ ଉତ୍ସବ ପାଳନ
ବିଜେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ରଫି ରଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
Published : July 18, 2026 at 11:16 PM IST
HYDERABAD E CHAMPIONS IN RFC, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: TG20 ଲିଗର ପ୍ରଥମ ସିଜିନର ବିଜେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସର ବିଜୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି (ଶନିବାର) ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରେ ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହରେ ବିଜୟୀ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲା ।
ୟୁରେକାର ସାବଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା; ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତାର ମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଦିଆଯିବା ସହ ଶୁଭ 'ତିଲକ' ଓ ଆରତୀ ରୀତିନୀତି କରାଯାଇଥିଲା ।
ଏହା ପରେ TG20 ଟ୍ରଫିକୁ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିରୁ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ କାରରେ ରଖାଯାଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରିଥିଲା । ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏକ ଭିଣ୍ଟେଜ୍ ବସ୍ରେ ବସାଇ ଟ୍ରଫି ସହିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମିଡିଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ତେଲଙ୍ଗାନାଇ 'ଡପ୍ପୁ' (ଡ୍ରମ୍) ବିଟ୍, ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଏବଂ ଡିଜେ ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା । ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ବରିଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପତାକା ହଲାଇ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ।
ପରେ, କର୍ପୋରେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ରାମୋଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (CMD) ଚେରୁକୁରି କିରଣ, ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟିର MD ଚେରୁକୁରି ବିଜୟେଶ୍ୱରୀ, ETV ଭାରତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଚେରୁକୁରି ବୃହତି ଏବଂ ETV ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁଜୟ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଥିଲେ ।
ଶେଷରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ରାମୋଜୀ ଗ୍ରୁପ୍ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାମୋଜୀ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଟ୍ରଫି ରଖି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ।
ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗୁରୁବାର, ଜୁଲାଇ 16ରେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । TG20 ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପରେ, ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ₹5 ଲକ୍ଷ, ଉପ-ଅଧିନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ ₹4 ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ₹3 ଲକ୍ଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ରାଶିର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ (HCA) ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ TG20 ଲିଗର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଜିତିଥିଲା । ଜୁଲାଇ ୧୨ ତାରିଖରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲରେ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଅନ୍ଭିତା ଖମ୍ମମ ଆସେସ୍ କୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 ଲିଗ୍ ବିଜେତା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲେ ତେଲଙ୍ଗାନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେବନ୍ତ ରେଡ୍ଡୀ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20 LEAGUE: ଖମ୍ମାମ୍ ଏସେସକୁ ପରାସ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ଟିଜି-୨୦ ଲିଗ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ-ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- TG20: 'ପ୍ରତିଭା ଉପରେ ଭରସା...', ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପଛର ରହସ୍ୟ କହିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ