ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଆଜି ଇତିହାସ ରିଚବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା; କେବେ ଓ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ Live
Neeraj Chopra: ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
Published : June 19, 2026 at 2:54 PM IST
Doha Diamond League 2026: ଭାରତୀୟ ଜାଭେଲିନ୍ ଷ୍ଟାର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ଶୁକ୍ରବାର ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ ଇତିହାସ ରଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଆହତଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ପରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ସେ ନିଜର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଦୋହାରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଉଦୀୟମାନ ତାରକା ରୁମେଶ ଥରଙ୍ଗା ପଥିରାଗେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ, ଯିଏ କି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ୯୦ ମିଟରର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ନୀରଜ
୨୮ ବର୍ଷୀୟ ନୀରଜ ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ହୋଇଥିବା ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପରଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇନାହାନ୍ତି। ପିଠିର ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ଆଥଲେଟିକ୍ସରୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ୮୪.୦୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଦୋହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଗତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ସେ ୯୦ ମିଟରର ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ୯୦.୨୩ ମିଟର ଥ୍ରୋ କରି ଜର୍ମାନୀର ଜୁଲିଆନ୍ ୱେବର (୯୧.୦୬ ମିଟର)ଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ।
He's back! 🇮🇳😎— ESPN India (@ESPNIndia) June 19, 2026
🔎 TODAY IN ACTION: Neeraj Chopra starts his 2026 season at the Doha Diamond League 💪 pic.twitter.com/hwgMXf7ng2
କେବେ ହେବ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ମୁକାବିଲା?
ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ୧୯ ଜୁନ୍ରେ ଦୋହା ଡାଇମଣ୍ଡ ଲିଗ୍ରେ ଭାଗ ନେବେ। ପୁରୁଷ ଜାଭେଲିନ ଥ୍ରୋ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ରାତି ୧୧:୧୪ ମିନିଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ମୁକାବିଲା?
ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରାଙ୍କ ଏହି ମୁକାବିଲାକୁ 'Wanda Diamond League' ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ କଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ନୀରଜ
ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରକୃତରେ ୮ ମେ’ରେ ସିଜନର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଭାବେ ଆୟୋଜିତ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ସଂଘର୍ଷ କାରଣରୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତୁର୍କୀରେ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରିବା ପରେ ନୀରଜ ୨୫ ମେ’ରୁ ସ୍ୱିଜରଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି।
ପ୍ରି-ଇଭେଣ୍ଟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ନୀରଜ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଥ୍ରୋ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ଆମେ କୌଣସି ତରତର ହୋଇନାହୁଁ। ଏହାପରେ ମୁଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏକ ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇପାରିବି କି। ସେମାନେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କଲେ ଏବଂ ଶେଷ ଟ୍ରେନିଂ ସେସନ୍ ପରେ ଆମେ ଦୋହାରେ ଖେଳିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ।" ୯୦ ମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି।"
Neeraj Chopra is all ready for Doha DL 💎🔥— The Khel India (@TheKhelIndia) June 18, 2026
- Fan favourite Neeraj will be live at 11:14 PM Tompic.twitter.com/3vo6Vp8wTs
ଅନେକ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ହେବ ଟକ୍କର
ଦୋହାରେ ନୀରଜ ଏବଂ ରୁମେଶଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କେଶୋର୍ଣ୍ଣ ୱାଲକଟ୍, ଦୁଇଥରର ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଆଣ୍ଡରସନ ପିଟର୍ସ, ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ବିଜେତା କର୍ଟିସ ଥମ୍ପସନ, ଜୁଲିୟସ ୟେଗୋ, ୟାକୁବ ୱାଡଲେଜ୍ଚ, ମହମ୍ମଦ ହୁସେନ ଅହମ୍ମଦ ସାମେହ ଏବଂ ଆର୍ତ୍ତୁର ଫେଲଫନର ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଅରସଦ ନଦୀମ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରୁ ନିଜ ନାମ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।