ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ; ଏପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍
U19 World Cup Semi Final: ଆଜି U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।
Published : February 4, 2026 at 10:23 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚର ଟିକେଟ୍ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସମପରି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ବିଜେତା ଦଳ ଆଗାମୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ରେ ଆମେ ଯଦି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ତେବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ଚାରୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ତେଣୁ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ?
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଆଇସିସି ଅଣ୍ଡର-୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୪ ତାରିଖରେ ହରାରେର ହରାରେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ୍ଲବରେ ଖେଳାଯିବ।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଟସ୍ କେତେବେଳେ ହେବ?
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ICC U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ସକାଳ 9:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଏହା ମଧ୍ୟାର୍ଣ୍ଣ ୧:୦୦ଟା ହେବ। ଟସ୍ ଅପରାହ୍ନ ୧୨:୩୦ ରେ ପଡିବ।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ?
ଆପଣ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ICC U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟ ଭାଷାରେ କମେଣ୍ଟ୍ରି ଉପଲବ୍ଧ ହେବ।
ଭାରତ U19 ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ U19 ସେମିଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେବ?
ଆପଣ ICC U19 ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ର ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ JioHotstar ଆପରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ Hotstar ୱେବସାଇଟରେ ଅନଲାଇନରେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂର ମଜା ନେଇପାରିବେ।
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କିପରି ରହିଛି ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ (ଯୁବ ଏକଦିବସୀୟ):
ଭାରତ ବନାମ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ବିଷରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ମୋଟ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ୨ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
ଭାରତ U19 ଦଳ: ଆରୋନ ଜର୍ଜ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ଆୟୁଷ ମୋତ୍ରେ (ଅଧିନାୟକ), ବେଦାନ୍ତ ତ୍ରିବେଦୀ, ବିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, ଅଭିଜ୍ଞାନ୍ କୁଣ୍ଡୁ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କନିଷ୍କ୍ ଚୌହାନ, ଆର.ଏସ୍ ଆମ୍ବ୍ରିସ୍, ଖିଲାନ୍ ପଟେଲ, ହେନିଲ ପଟେଲ, ଉଧବ ମୋହନ, ହରବଂଶ ପଙ୍ଗଲୀଆ, ଦୀପେଶ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନ୍, ମହମ୍ମଦ ଏନାନ, କିଶନ କୁମାର ସିଂହ।
ଆଫଗାନିସ୍ତାନ U19 ଦଳ: ଉସମାନ ସାଦତ, ଖାଲିଦ ଅହମ୍ମଦଜାଇ, ଫୈସଲ ଶିନୋଜାଦା, ଉଜାଇରୁଲ୍ଲା ନିଆଜାଇ, ମହବୁବ ଖାନ (ଅଧିନାୟକ/ୱିକେଟ୍ କିପର), ଅଜିଜୁଲ୍ଲା ମିଆଖିଲ, ଅବଦୁଲ ଅଜିଜ, ରୁହୁଲ୍ଲା ଆରବ, ନୁରିସ୍ତାନୀ ଉମରଜାଇ, ୱାହିଦୁଲ୍ଲା ଜାଦ୍ରାନ, ଅକିଲ ଖାନ, ନାଜିଫୁଲ୍ଲା ଅମୀରୀ, ଖତିର ଷ୍ଟାନିକଜଇ, ସଲାମ ଖାନ, ଜୈତୁଲ୍ଲା ଶାହିନ୍।