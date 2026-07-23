CWG 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍
CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
Published : July 23, 2026 at 9:46 AM IST
CWG 2026 Live Streaming: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମଲ୍ଟି-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଏବଂ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ୧୦ଟି ଖେଳରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଏଥର ମୋଟ ୧୦ଟି ଖେଳ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ ୯ଟି ଖେଳ କମ୍ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛଅଟି ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ (ପାରା ଖେଳ) ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଂଶ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ଲାସଗୋର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।
#WATCH स्कॉटलैंड: ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स के मैदान से वीडियो।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 23, 2026
कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, 23 जुलाई को स्कॉटलैंड के ग्लासगो में शुरू होने वाले हैं। इसमें 74 देशों के लगभग 3,000 एथलीट पैरा स्पोर्ट्स समेत 13 खेलों में हिस्सा लेंगे। इस दल में कुल लगभग 125 भारतीय एथलीट शामिल हैं। pic.twitter.com/QH7X6trE58
ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ମେଡାଲ୍ ଏବଂ ବଜେଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେବଳ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି।
- ସ୍କଟଷ୍ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍: ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ
- SEC ସେଣ୍ଟର: ବକ୍ସିଂ, ବାଉଲ୍ସ, ପାରା ବାଉଲ୍ସ, ଜୁଡୋ, ୩x୩ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ୩x୩ ବାସ୍କେଟବଲ୍
- SEC ଆର୍ମାଡିଲୋ: ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ
- OVO ହାଇଡ୍ରୋ: ନେଟବଲ୍
- ଟଲକ୍ରସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ୱିମିଂ ସେଣ୍ଟର: ସ୍ୱିମିଂ ଏବଂ ପାରା ସ୍ୱିମିଂ
- ସର କ୍ରିସ୍ ହୟ ଭେଲୋଡ୍ରୋମ ଏବଂ ଆରେନା: ଟ୍ରାକ ସାଇକେଲିଂ, ପାରା ଟ୍ରାକ ସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ
ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ?
ଭାରତରେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ଏବଂ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ (DD National) ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ କରାଯିବ।ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?
The journey began at Gold Coast. The mission continues in Glasgow. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 22, 2026
📹 | #Throwback to Neeraj Chopra's unforgettable 86.47m gold-winning throw that announced the arrival of a future champion. ✨
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports… pic.twitter.com/dJLibNYkhS
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍ର ଲାଇଭ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ସମପରି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଏହି ସବୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଆଶା
ଭାରତ ଗତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ୬୧ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର ଦେଶ ଏକ ୧୨୫ ଜଣିଆ ଦଳ ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ୨୦୧୮ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଦଳରେ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ, ଅନିମେଶ କୁଜୁର ଏବଂ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
THE STAKES HAVE NEVER BEEN HIGHER. 🏟️ @virenrasquinha discusses the highly anticipated South Asian rivalry and what it could mean for Neeraj Chopra.— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 22, 2026
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV.… pic.twitter.com/MEiw7ELsTd
ଲନ୍ ବାଉଲ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ଅଭିଯାନ
ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଲନ୍ ବାଉଲ୍ସ (Lawn Bowls) ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସେହି ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ ରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ସଫଳତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।