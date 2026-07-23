ETV Bharat / sports

CWG 2026: ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

CWG 2026: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

Commonwealth Games 2026 Live Streaming
ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 9:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CWG 2026 Live Streaming: କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଶୁଭାରମ୍ଭ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୨୩ ଜୁଲାଇରୁ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡର ଗ୍ଲାସଗୋଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ୨ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମଲ୍ଟି-ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିୟନ ଆଥଲେଟ୍ସଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରାୟ ୩୦୦୦ ଆଥଲେଟ୍ ଭାଗ ନେବେ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନଜର ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା, ମୀରାବାଈ ଚାନୁ ଏବଂ ଲଭଲିନା ବୋରଗୋହେନଙ୍କ ଭଳି ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ।

ଚଳିତ ବର୍ଷ କେବଳ ୧୦ଟି ଖେଳରେ ହେବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସର ୨୩ତମ ସଂସ୍କରଣରେ ଏଥର ମୋଟ ୧୦ଟି ଖେଳ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ଯାହା ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ ତୁଳନାରେ ୯ଟି ଖେଳ କମ୍ ଅଟେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଛଅଟି ପାରା ସ୍ପୋର୍ଟସ (ପାରା ଖେଳ) ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଅଂଶ ହେବ। ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଗ୍ଲାସଗୋର ଚାରୋଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ରୀଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

ଗ୍ଲାସଗୋରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ମେଡାଲ୍ ଏବଂ ବଜେଟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି କେବଳ ୪ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି।

  • ସ୍କଟଷ୍ଟାଉନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍: ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଏବଂ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ
  • SEC ସେଣ୍ଟର: ବକ୍ସିଂ, ବାଉଲ୍ସ, ପାରା ବାଉଲ୍ସ, ଜୁଡୋ, ୩x୩ ବାସ୍କେଟବଲ୍ ଏବଂ ହ୍ୱିଲଚେୟାର ୩x୩ ବାସ୍କେଟବଲ୍
  • SEC ଆର୍ମାଡିଲୋ: ୱେଟଲିଫ୍ଟିଂ ଏବଂ ପାରା ପାୱାରଲିଫ୍ଟିଂ
  • OVO ହାଇଡ୍ରୋ: ନେଟବଲ୍
  • ଟଲକ୍ରସ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସ୍ୱିମିଂ ସେଣ୍ଟର: ସ୍ୱିମିଂ ଏବଂ ପାରା ସ୍ୱିମିଂ
  • ସର କ୍ରିସ୍ ହୟ ଭେଲୋଡ୍ରୋମ ଏବଂ ଆରେନା: ଟ୍ରାକ ସାଇକେଲିଂ, ପାରା ଟ୍ରାକ ସାଇକେଲିଂ ଏବଂ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ

ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ?

ଭାରତରେ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କ (Sony Sports Network) ଏବଂ ଡିଡି ନ୍ୟାସନାଲ (DD National) ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କରାଯିବ।ଭାରତରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?

କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬ ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୋନି ଲିଭ୍ (Sony LIV) ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। ସମପରି ଭାରତର ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ସମୟ (IST) ଅପରାହ୍ନ ୧ ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଏହି ସବୁ ତାରକାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରତର ଆଶା

ଭାରତ ଗତ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସରେ ୬୧ଟି ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଏଥର ଦେଶ ଏକ ୧୨୫ ଜଣିଆ ଦଳ ପଠାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଦଳ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେବ, ଯାହାର ନେତୃତ୍ୱ ଓଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ତଥା ୨୦୧୮ କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ଚାମ୍ପିୟନ ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା କରିବେ। ଏହି ଦଳରେ ଗୁରିନ୍ଦରବୀର ସିଂ, ଅନିମେଶ କୁଜୁର ଏବଂ ମୁରଲୀ ଶ୍ରୀଶଙ୍କରଙ୍କ ଭଳି ଅନେକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।

ଲନ୍ ବାଉଲ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର ଅଭିଯାନ

ଭାରତର ଅଭିଯାନ ଜୁଲାଇ ୨୪ ତାରିଖରୁ ଲନ୍ ବାଉଲ୍ସ (Lawn Bowls) ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହା ସେହି ଖେଳ ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ବର୍ମିଂହାମ ୨୦୨୨ ରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ମଧ୍ୟ ସେହି ସଫଳତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କମନୱେଲଥ୍ ଗେମ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ବକ୍ସିଂ ଦଳକୁ ଲାଗିଲା ବଡ଼ ଝଟକା: 'ଗାୟବ' ହେଲା ଟ୍ରେନିଂ ସାମଗ୍ରୀ

୧୬ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ IPL ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲଳିତ ମୋଦୀ; FEMA ମାମଲାରେ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

TAGGED:

COMMONWEALTH GAMES 2026
CWG 2026
NEERAJ CHOPRA
କମନୱେଲଥ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୬
CWG 2026 LIVE STREAMING

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.