ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍: ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମହାଲଢ଼େଇ! ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ପାଇବେ ଟିକେଟ୍
IND vs NZ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ।
Published : March 6, 2026 at 11:13 AM IST
T20 World Cup 2026 Final Ticket: କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ଏବେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ରୋମାଞ୍ଚକର ସେମିଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ମାତ୍ ଦେଇ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ମୁକାବିଲା ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
କେମିତି କରିବେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ?
ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ BookMyShow କିମ୍ବା ICCର ଅଫିସିଆଲ୍ ପୋର୍ଟାଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚାହିଦା ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ବର୍ଗର ଟିକେଟ୍ ପ୍ରାୟତଃ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ! ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ମ୍ୟାଚ୍ର ୨୪ ରୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଟିକେଟ୍ ପୁଣିଥରେ ଜାରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ।
𝘋𝘦𝘧𝘦𝘯𝘥𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘩𝘢𝘮𝘱𝘪𝘰𝘯𝘴. 𝘍𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘴𝘵𝘴 🤩— ICC (@ICC) March 5, 2026
India are headed to Ahmedabad for the #T20WorldCup 2026 Final 👏 pic.twitter.com/C1sAey3kOM
କେତେ ରହିଛି ଟିକେଟ୍ ଦର?
ସାଧାରଣ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଉପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଟିକେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଖାପାଖି ୩,୦୦୦ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ସେହିପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ହସ୍ପିଟାଲିଟି ଏବଂ କ୍ଲବ୍ ଲାଉଞ୍ଜରେ ବସି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ୫୦,୦୦୦ ରୁ ୭୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ
ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବେଶ୍ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କିଛି ଜରୁରୀ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ:
- ସମୟ: ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ଗେଟ୍ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରୁ ଖୋଲିଯିବ। ଭିଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଅତିକମରେ ୩ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବା ଭଲ।
- କ’ଣ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ: ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ୟାଗ୍, ପାଣି ବୋତଲ ଓ ଛତା ଭଳି ଜିନିଷ ଭିତରକୁ ନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନା। ଆପଣ କେବଳ ନିଜର ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଓ ୱାଲେଟ୍ (Wallet) ନେଇ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଟିପ୍ସ
ଅହମ୍ମଦାବାଦର ମୋତେରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍, ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରାୟ ୧.୩ ଲକ୍ଷ ଦର୍ଶକ ବସିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି। ଅଧିକ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ସେଠାରେ ମୋବାଇଲ୍ ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ନିଜର ଡିଜିଟାଲ୍ ଟିକେଟ୍କୁ ଆଗୁଆ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ସେଭ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।
🎤 The #T20WorldCup party just got bigger!— ICC (@ICC) March 6, 2026
We are thrilled to announce Global Icon and Superstar Ricky Martin as the headliner for the Closing Ceremony before the Final at the ICC Men's T20 World Cup 2026.
This is one celebration you don’t want to miss! 🎶🏏✨#FeelTheThrill… pic.twitter.com/Wi18cfGuFb
ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା କେବଳ ଏକ ଖେଳ ନୁହେଁ, ବରଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମହାକୁମ୍ଭ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନିଅନ୍ତୁ।