ETV Bharat / sports

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିକ୍ରି: ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମିଳିବ ୪୫୦ କୋଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

Shane Warne: ଦିବଂଗତ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ ୧୮ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କରିଥିବା ଏକ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି।

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 25, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Rajasthan Royals Sold, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଭେଟେରାନ୍ ତଥା ଦିବଂଗତ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ କେବଳ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ନିଜ ଗୁଗଲିରେ ନଚାଉ ନଥିଲେ ବରଂ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ଚତୁର ରଣନୀତିକାର ଥିଲେ। ଆଜି ସେ ଆମ ଗହଣରେ ନାହାନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ୧୮ ବର୍ଷ ତଳେ ସେ କରିଥିବା ଏକ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚୁକ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ନେଇ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ର ମାଲିକାନା ସତ୍ତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରାୟ ୪୫୦ ରୁ ୪୬୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

କ’ଣ ଥିଲା ସେହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସର୍ତ୍ତ?

ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ୨୦୦୮ ମସିହାର ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ପ୍ରଥମ ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କେବଳ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଭାବେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଦଳର କ୍ୟାପଟେନ ଏବଂ ମେଣ୍ଟର ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲା। ୱାର୍ଣ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଏକ ଚତୁର ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ। ସର୍ତ୍ତ ଏହା ଥିଲା ଯେ "ପ୍ରତି ସିଜିନ୍ ଖେଳିବା ବଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳର ୦.୭୫% ଅଂଶଧନ (Stake) ମିଳିବ।"

ୱାର୍ଣ୍ଣ ଲଗାତାର ୪ ବର୍ଷ ଦଳ ପାଇଁ ଖେଳିଲେ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଅଂଶଧନ ୩% ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହୁଏତ କେହି ଭାବି ନଥିଲେ ଯେ ଏହି ୩ ପ୍ରତିଶତର ମୂଲ୍ୟ ଦିନେ ଏତେ ଅଧିକ ହେବ।

କେମିତି ବଢ଼ିଲା ଟଙ୍କାର ଅଙ୍କ?

୨୦୦୮ରେ ମନୋଜ ବଦାଲେଙ୍କ 'ଇମରଜିଙ୍ଗ ମିଡିଆ' ମାତ୍ର ୬୭ ମିଲିୟନ ଡଲାରରେ ଏହି ଟିମ୍‌କୁ କିଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଆକାଶଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ନିକଟରେ ଏକ ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ (Consortium) ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପ୍ରାୟ ୧.୬୩ ବିଲିୟନ ଡଲାର (ପାଖାପାଖି ୧୫,୨୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା) ମୂଲ୍ୟରେ କିଣିଛି।

ଏହି ବିରାଟ ଅଙ୍କର ୩ ପ୍ରତିଶତ ହିସାବ କଲେ, ଏହା ୪୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି। ୱାର୍ଣ୍ଣ ଏକ ପୁରୁଣା ସାକ୍ଷାତକାରରେ କହିଥିଲେ, "ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ୟାପଟେନ, କୋଚ୍ ଏବଂ ଟିମ୍‌କୁ ନିଜ ଢଙ୍ଗରେ ଚଲାଇବାକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ... ମୁଁ ସେଠାରେ ସବୁକିଛି ଥିଲି।"

କେବେ ମିଳିବ ଏହି ଟଙ୍କା?

ବିସିସିଆଇ (BCCI) ରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ମିଳିବା ପରେ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ ଶେଷ ହେବା କ୍ଷଣି ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପରିବାର ନିଜର ଏହି ଅଂଶଧନ ବିକ୍ରି କରି ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ୨୦୨୨ରେ ୱାର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ସେହି ଦିନର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଦେଇଛି।

ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ ସତରେ ଜଣେ 'ଅସଲି ବିଜେତା' ଥିଲେ।

TAGGED:

SHANE WARNE’S ₹460 CRORE LEGACY
RAJASTHAN ROYALS
IPL 2026
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ
SHANE WARNE RAJASTHAN ROYALS EQUITY

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.