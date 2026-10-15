ମାଗଣା ରହିବା, ଖାଇବା ସହ ଫୁଟବଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ! ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରୁଛି ପୁରୀର 'ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ'
ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବ ଓ ବଞ୍ଚିତ ବର୍ଗର ଝିଅଙ୍କୁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବନାଉଛି ନୀତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ଆକାଡେମୀ ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 15, 2026 at 4:26 PM IST
ପୁରୀ: ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଭରି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରେନାହିଁ, ବରଂ ଗରିବୀର ଚାପ ତଳେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦବିଯାଏ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତିଭାବାନ୍ ଗରିବ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପୁରୀର ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ। ଆଉ ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି।
ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ଅନେକ ଗରିବ ପିଲା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ଟିମ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅନେକ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଭଲ ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇ ଅନେକ ମହିଳା ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳକୁ କ୍ୟାରିଅର୍ କରି ସମାଜରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ଅକୁଣ୍ଠ ସହଯୋଗ। ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିରୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ।
ପୁରୀର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ପଡ଼ିଆରେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚ୍ଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ସହଯୋଗକୁ ଭୂରି ଭୂରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବୀରୁ ଆସି ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବା ବାଳିକାମାନେ। ନିକଟରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଗର୍ବ ଆଣିଛନ୍ତି ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ଦୁଇ ପ୍ରତିଭାବାନ ବାଳିକା ଫୁଟବଲ୍ ଖେଳାଳି ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନା ଓ ବିମଳା ବେହେରା। ଉଭୟ ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ୍ ଦଳ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି।
ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀରୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ୧୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ୍ ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିଛନ୍ତି। ୨୨ ଜଣ ଖେଳାଳି ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଓ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପଛୁଆ ପରିବାରର ପ୍ରତିଭାବାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଓ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ଖେଳାଳି ଓ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଓଡ଼ିଶା ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜେନା କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ମୁଁ ନିତା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି। ନିତା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପୁରୀ ପକ୍ଷରୁ ମୋତେ ଏଠାକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛି। କୋଚ ଗାୟତ୍ରୀ ସେଠୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆମେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛୁ। ମୁଁ ୧୪ ଓ ୧୭ ବର୍ଷ ବର୍ଗ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଖେଳିସାରିଛି। ଆଗକୁ ୧୯ ବର୍ଷ ବର୍ଗ ଟିମ ଓ ଭାରତୀୟ ଟିମରେ ଖେଳିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଅନେକ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲା ଏଠାକୁ ଆସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଫୁଟବଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ନିତା ଏକାଡେମୀ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ।"
ଆଉ ଜଣେ ବାଳିକା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଦୀପିକା ପଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ନିତା ଏକାଡେମୀରେ ଆମକୁ ଫୁଟବଲ ଖେଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେକନିକ ଶିଖାଯାଉଛି। ବହୁତ ଗରିବ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ମାଗଣାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିତା ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇ ବହୁତ ବାଳିକା ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆଗାମୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟିମରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା। ନିତା ଏକାଡେମୀର ପୁରୀର କୋଚ୍, କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି।"
ଏକାଡେମୀର ଇତିହାସ ଓ ବିସ୍ତାର
- ଆରମ୍ଭ ଓ ପଞ୍ଜୀକରଣ: ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ ୨୦୧୮ ରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ (ପଞ୍ଜୀକରଣ) ହୋଇଥିଲା।
- ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା: ଏକାଡେମୀର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସୁବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
- ଅନୁବନ୍ଧନ: ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଫୁଟବଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁବନ୍ଧିତ।
- ମୁଖ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ: କଟକର ଖୁଣ୍ଟୁଣୀଠାରେ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ୧୦୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ରଖି ଫୁଟବଲ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି।
- ଶାଖାସମୂହ: ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଟକ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଓ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହାର ଶାଖାମାନ ରହିଛି।
- ସଫଳତା: ଓଡ଼ିଶା ଓମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ରେ ଗତ ୩ ବର୍ଷ ହେବ ନିତା ଫୁଟବଲ୍ ଏକାଡେମୀ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାସହ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଓମେନ୍ସ ଫୁଟବଲ୍ ଲିଗ୍ରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି।
- ପରିଚାଳନା: ପୁରୀ ଶାଖାକୁ ସମ୍ପାଦକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଓ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଅରୁଣ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି।
ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ
ନିତା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପୁରୀର ଫୁଟବଲ କୋଚ୍ ଥିବା ଗାୟତ୍ରୀ ସେଠୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେଭଳି ପିଲାଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇ ଏକ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ତିଆରି କରିବା। ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତିକୁ ଯାଇ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠାରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଫୁଟବଲ ଖେଳ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜଣେ ଗରିବ ପିଲା ନିଜ ପ୍ରତିଭା ବଳରେ ଭଲ ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ହେଉ। ଭଲ ଖେଳାଳି ହେଲେ ସମାଜରେ ସେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିବ। ଖେଳ ଜରିଆରେ ସେ ଚାକିରି ପାଇ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ସୀମିତ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଭିତରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଅବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀ, ଆମ ଏକାଡେମୀକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଭଲରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇପାରିବୁ।"
ନିତା ଫୁଟବଲ ଏକାଡେମୀ ପୁରୀର ସମ୍ପାଦକ ଆଡଭୋକେଟ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କହିଛନ୍ତି, "ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଲ ଖେଳାଳି କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା। ଏଠାରୁ ବହୁତ ପିଲା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇ ନେସନାଲ ଗେମ୍ସ ଖେଳିସାରିଲେଣି। ଇଣ୍ଡିଆନ ୱୁମେନ୍ସ ଲିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଏକାଡେମୀ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶା ୱୁମେନ୍ସ ଲିଗରେ ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇଆସୁଛି। ଆମେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ଦେଖୁଛୁ ଯେଉଁ ପିଲାର ଖେଳ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଆଣି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ଅନେକ ପିଲା ଏହି ଖେଳ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଲୁକ୍କାୟିତ ପ୍ରତିଭା ରହିଛି। ତେବେ ଗରିବୀ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିପାରୁନି। ଆମ ଏକାଡେମୀରେ ଫୁଟବଲ ସହିତ କବାଡ଼ି, ହ୍ୟାଣ୍ଡବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଟେବୁଲ ଟେନିସ୍ ଆଦି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛୁ। ନିତା ଏକାଡେମୀର ମୁଖ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କଟକରେ ଅଛି। ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳି ଭଲ ଖେଳିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି କଟକରେ ଥିବା ଏକାଡେମୀର ହଷ୍ଟେଲକୁ ପଠାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ୧୦୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ରହିବା, ଖାଇବା ସମେତ ଅଭିଜ୍ଞ କୋଚଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି।"