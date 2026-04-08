ETV Bharat / sports

IPL: ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପୂରା ତାଲିକା

IPL: ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।

IPL Match Costs 2026
ଗୋଟିଏ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 5:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL Match Costs 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟର ମହାକୁମ୍ଭ 'ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍' ବା IPL ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ସବୁ ଦିନ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚଳିତ ସିଜିନର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ନିଜର ଦବଦବା ଜାରି ରଖି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭଟା ସାମାନ୍ୟ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କି, ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆପଣ ଘରେ ବସି ଟିଭି କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।

୨୦୦୮ ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ଲିଗ୍ ଆଜି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ଟି-୨୦ ଲିଗ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ ଲିଗ୍‌ରୁ ଯେତିକି ପରିମାଣର ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ହୁଏ, ତାହାର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ।

ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୁକିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ସୁବିଧା

ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନର ପ୍ରଥମ ଓ ପ୍ରମୁଖ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ବୁକିଂ। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଦେଶର ମୋଟ ୧୩ଟି ଭେନ୍ୟୁରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ପାଇଁ ଭଡ଼ାରେ ନେବାକୁ ହେଲେ ହାରାହାରି ୫୦ ଲକ୍ଷରୁ ୧ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଖର୍ଚ୍ଚ ସହର ଏବଂ ଷ୍ଟାଡିୟମର କ୍ଷମତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଫ୍ଲଡ୍-ଲାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର, ପିଚ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ମଧ୍ୟ ଏହି ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ରହିଥାଏ।

ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଓ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସ୍

ଖେଳାଳିମାନେ ହିଁ IPL ର ଅସଲ ହିରୋ ଅଟନ୍ତି। ନିକଟରେ'ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର' ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ହିସାବକୁ ନେଲେ, ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା ହାରାହାରି ୭.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ କେବଳ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୯୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଏ। ଯେହେତୁ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଦୁଇଟି ଦଳ ଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିସ୍ ବାବଦରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଖାପାଖି ୧.୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ।

ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍, ଅମ୍ପାୟାର ଓ ଅଫିସିଆଲ୍ସ

କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ପଡ଼ିଆରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଅମ୍ପାୟାର ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରିଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫିସ୍ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ସହିତ ଏକ ବଡ଼ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କ ତାଲିକା ଥାଏ। ଯେଉଁଥିରେ ହେଡ୍ କୋଚ୍, ବ୍ୟାଟିଂ-ବୋଲିଂ କୋଚ୍, ଫିଜିଓଥେରାପିଷ୍ଟ ଓ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ସାମିଲ ଥାନ୍ତି। ଏହି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ।

ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଯାତାୟାତ ଓ ସୁରକ୍ଷା

ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାର୍ଟାର୍ଡ ପ୍ଲେନ୍ ବା ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ରହଣି ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟୟବହୁଳ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ହାରାହାରି ୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ।

ମୋଟାମୋଟି କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ?

ଯଦି ଏହି ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଏକାଠି କରାଯାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ IPL ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସମୁଦାୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାୟ ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଏହି ୧୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ବା ଟିଭି ପ୍ରସାରଣ ଅଧିକାର (Media Rights) ର ଖର୍ଚ୍ଚ ସାମିଲ ନାହିଁ। ବ୍ରୋଡକାଷ୍ଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ମିଶାଇଲେ ଏହି ଅଙ୍କ କଳ୍ପନା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ।

ଏହି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ IPL କେବଳ ଏକ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ବରଂ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଜନେସ୍ ମଡେଲ୍। ଯେଉଁଠି ମନୋରଞ୍ଜନ ସହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ହୋଇଥାଏ।

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.