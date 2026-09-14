ETV Bharat / sports

ACC ସଭାପତି ଭାବେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ମୋହସିନ ନକଭି? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ନିଆଯିବ ନିଷ୍ପତ୍ତି

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିପାରି ନାହିଁ।

Mohsin Naqvi ACC President Tenure
ACC ସଭାପତି ଭାବେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବେ ମୋହସିନ ନକଭି? (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 14, 2026 at 5:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ‘ଟ୍ରଫି ଚୋର’ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ନାମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ। ନକଭି ଭାରତର ଦୁଇଟି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଆଟକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ସେ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କାଉନସିଲର ସଭାପତି ପଦରେ ରହିବେ?

ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ହାତରୁ ଟ୍ରଫି ନେଲେନି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ

ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଫାଇନାଲରେ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଦଳକୁ ଟ୍ରଫି ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏସିଆ କପ୍‌କୁ ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ଆୟୋଜନ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାପତି ହେଉଛନ୍ତି ମୋହସିନ ନକଭି, ଯିଏ କି ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଟନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ଏସିଆ କପ୍ ହୁଏ, ନକଭି ଟ୍ରଫି ଦେବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ଟ୍ରଫି ନେବେ ନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସହ ହୋଇସାରିଛି ସମାନ ଘଟଣା

ଏହାପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ନକଭି ଟ୍ରଫି ଦେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବି ନକଭି ନିଜ ଜିଦ୍‌ରୁ ହଟି ନଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସମପରି କିଛି ଘଟିଛି। ଫରକ୍ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଷ ଦଳ ଥିଲା ଏବଂ ଏଥର ମହିଳା ଦଳକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି।

କେବେ ସରିବ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ?

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ମୋହସିନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଛି। ନକଭିଙ୍କ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କେବଳ କିଛି ମାସର ସମୟ ବାକି ଅଛି। କେବେ କେବେ ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦବୀରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ନକଭି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ପଦରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଆଦୌ ନାହିଁ। ଏସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଏହି ସଂସ୍ଥାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଭୋଟ୍ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦେଶର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି ବି ନକଭିଙ୍କ ସାଥୀରେ ନାହାନ୍ତି। ଭାରତ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରିପାରେ।

କିପରି ଚୟନ କରାଯାଏ ACC ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ?

ମୋହସିନ ନକଭି ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ରେ ହିଁ ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ଏସିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏହି ହିସାବରେ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୭ ରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହି ପଦବୀ ରୋଟେସନ ପଲିସି ଅଧୀନରେ ରହିଥାଏ। ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସଭାପତି ଚୟନ କରାଯାଏ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ନକଭି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏହି ପଦରେ ରହିବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।

ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏସିଆ କପ୍ ମେ’ ୨୦୨୭ ରେ ହେବ। ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନକଭି ଏହି ପଦରେ ନଥିବେ ଏବଂ କୌଣସି ନୂଆ ସଭାପତିଙ୍କ ଚୟନ ସରିଥିବ। ଆଗାମୀ ଏସିଆ କପ୍ ବାଂଲାଦେଶରେ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ୨୦୨୭ ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି ସାରିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତକୁ ଏହାର ଟ୍ରଫି ମିଳିବ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

MOHSIN NAQVI ACC PRESIDENT TENURE
ମୋହସିନ ନକଭିଙ୍କ ଏସିସି କାର୍ଯ୍ୟକାଳ
ଏସୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ ନିର୍ବାଚନ
ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ବିବାଦ
ACC PRESIDENT TENURE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.