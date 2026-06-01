IPL ଫାଇନାଲ ପରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ: ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଫେରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟିମ୍ ବସ୍‌ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ହୋଟେଲ ଫେରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଟିମ୍ ବସ୍‌ରେ ହଠାତ୍ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା।

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 8:49 AM IST

GT Team Bus Fire, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଶିବିରରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟାନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ହୋଟେଲ ଫେରୁଥିବା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଟିମ୍ ବସ୍‌ରେ ହଠାତ୍ ଭୟାବହ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ବସ୍‌ରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବସରୁ ବାହାର କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏକ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଯାଇଛି।

ପିଟିଆଇ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଘଟଣା ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିର ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଦଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ନିଜ ହୋଟେଲ ଅଭିମୁଖେ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ହଠାତ୍ ବସ୍ ଭିତରେ ଶର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ପରେ ବସ୍‌ରୁ ଧୂଆଁ ଏବଂ ନିଆଁର ଶିଖା ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ନିଆଁ ଲାଗିବା ବିଷୟରେ ଜଣାପଡ଼ିବା ମାତ୍ରେ ତୁରନ୍ତ ବସକୁ ଅଟକାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସତର୍କତା ଦେଖାଇ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି, କୋଚ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କୌଣସି ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଷ୍ଟାଫ୍‌ଙ୍କୁ ଆଘାତ ଲାଗିନାହିଁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଖେଳାଳିମାନେ ପ୍ରାୟ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ମଝିରେ ଫସି ରହିଥିଲେ। ଯାହା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା।

ଗୁଜରାଟ ଦଳ ପାଇଁ ରବିବାର ରାତି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ପରି ଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେମାନେ ପଡ଼ିଆରେ ଆରସିବି ହାତରୁ ୫ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ ଏବଂ ଏହା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ବସ୍‌ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଶାରୀରିକ ସହିତ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଓ ଭୟାନକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ କ୍ଲାନ୍ତିକର ଯାତ୍ରା କରିବା ପରେ କଣ ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବି ସମ୍ମୁଖରେ ଗୁଜରାଟ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ୍ଲାନ୍ତି ଥିଲା? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପୋଷ୍ଟ-ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ବିକ୍ରମ ସୋଲାଙ୍କି ଆରସିବିର ବିଜୟକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, 'ମୁଁ ଏହା କହି ଆରସିବିର ଚମତ୍କାର ବିଜୟର ଶ୍ରେୟକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଏତେ କମ୍ ଦିନରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲୁ, ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲାନ୍ତ ଥିଲୁ ଏବଂ ଏହି କାରଣରୁ ହାରିଗଲୁ। ଆମ ଦଳ ଏଭଳି ବାହାନା କରେନାହିଁ। ଏହା ସତ ଯେ ୧୫୫ ରନର ସ୍କୋର ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମ ବୋଲରମାନେ ଏହି ଛୋଟ ସ୍କୋରକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ଜବରଦସ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଆମେ ଏହି କଥାର ଆକଳନ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁଠି ଆହୁରି ଭଲ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଦଳ ଆମ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା।'

