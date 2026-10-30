IND vs PAK: ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ରେ ଭାରତକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପାକିସ୍ତାନ
IND vs PAK: ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର 3.5 ଓଭରରେ 91 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିନେଇଛି।
Published : October 30, 2026 at 3:02 PM IST
Hong Kong Sixes IND vs PAK: ହଂକଂ ସିକ୍ସେସ୍ 2026 ରେ ଶୁକ୍ରବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ବୋଲରମାନେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 6 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 88 ରନ୍ କରି ପାରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର 3.5 ଓଭରରେ 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଓପନର୍ ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ 5ଟି ବଲ୍ରେ ମାତ୍ର 9 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟତମ ଓପନର୍ ନୀତିଶ ରାଣା ବହୁତ ଧିମା ବ୍ୟାଟିଂ କରି 14ଟି ବଲ୍ରେ 19 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ କାରଣରୁ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ରିଟାୟର୍ଡ ଆଉଟ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। 6 ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଧିମା ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅନ୍ୟ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା।
3 ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଶଶାଙ୍କ ସିଂ 11ଟି ବଲ୍ରେ 40 ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ଏବଂ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରଥମ ବଲ୍ରେ ହିଁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ତେବେ ଟି ନଟରାଜନ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ 6ଟି ବଲ୍ରେ ଅପରାଜିତ 12 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 6 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 88 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଅହମ୍ମଦ ଦାନିୟାଲ ଓ ମହମ୍ମଦ ଶହଜାଦ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
Pakistan stamp their authority on the game! 🏏 #TurnItUpToSix #HongKongSixes #M品牌活動#大型體育活動事務委員會#政府資助計劃 #MMarkEvents #MajorSportsEventsCommittee https://t.co/IAy4hIuRQv— Cricket Hong Kong, China (@CricketHK) October 30, 2026
ଭାରତ ଦେଇଥିବା 89 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଦଳର ଦୁଇ ଓପନର୍ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟର ଖ୍ୱାଜା ନଫେ 12ଟି ବଲ୍ରେ 41 ରନ୍ର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାଙ୍କୁ ସାଥ୍ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଆବାସ ଆଫ୍ରିଦି ମାତ୍ର 8ଟି ବଲ୍ରେ 35 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ଆବାସଙ୍କର 5ଟି ଗଗନଚୁମ୍ବୀ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଏହି ଦୁଇ ଓପନର୍ ହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:
ପରେ ଅବ୍ଦୁଲ ସମଦ ଅପରାଜିତ 7 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରଫାନ ଖାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ରେ 6 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମାତ୍ର 3.5 ଓଭରରେ 91 ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତିନେଇଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଶଶାଙ୍କ ସିଂ ଏବଂ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଟି ନଟରାଜନ ଏବଂ କୃଣାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଖରାପ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଥିଲା।