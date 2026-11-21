ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ିଙ୍କଠାରୁ ହାରି ହଂକଂ ଓପନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ
ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀ ଯୋଡ଼ିକୁ ହଂକଂ ଓପନ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି।
Published : November 21, 2026 at 2:14 PM IST
Hong Kong Open: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଯୋଡ଼ି ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କୁ ହଂକଂ ଓପନ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆର ମାନ ୱେଇ ଚୋଙ୍ଗ ଏବଂ ଟି କାଇ ୱୁନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। 41 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ନମ୍ବର ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ 18-21, 19-21 ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଚୀନରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିସାରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମ୍ୟାଚରେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଲୟ ବଜାୟ ରଖିପାରି ନଥିଲେ।
ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ଶେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଯୋଡ଼ି ହଂକଂ ଓପନ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସେମିଫାଇନାଲରେ ମାଲେସିଆର ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ ଯୋଡ଼ି ମାନ ୱେଇ ଚୋଙ୍ଗ ଏବଂ ଟି କାଇ ୱୁନଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗେମରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସିଙ୍ଗାପୁର ଏବଂ ଚୀନରେ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ତଥା ବିଶ୍ୱ ମାନ୍ୟତାରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ିକୁ 41 ମିନିଟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ସେମିଫାଇନାଲରେ 18-21, 19-21 ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଶ୍ୱର ନବମ ନମ୍ବର ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ି ବିପକ୍ଷରେ 4-1 ରେକର୍ଡ ସହିତ କୋର୍ଟକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ନିଜର ଲୟ ବଜାୟ ରଖିପାରି ନଥିଲେ।
#HongKongOpen2026 MD | SF #MAS 🇲🇾 Man Wei Chong-Tee Kai Wun 8️⃣ def. #IND 🇮🇳 Satwiksairaj Rankireddy-Chirag Shetty 5️⃣ 21-18, 21-19 ⏱️ 41 mins Man-Tee secured their second final appearance of the year after overcoming India's fifth seeds Ranki-Shetty in straight games, narrowing their H2H record to 2-4 💥 They also ended Malaysia's 14-year wait for a men's doubles finalist since 2012 🇲🇾 #GemilangkanLagi #BadmintonMalaysia #DemiMalaysia— BAM (@BA_Malaysia) November 21, 2026
ମ୍ୟାଚରେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଗେମରେ ସ୍କୋର 4-4 ରୁ 7-7 ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ 10-10 ସ୍କୋର ପରେ ମାଲେସିଆ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସୁଦ୍ଧା ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଏହା ପରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ି ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିଥିଲା ଏବଂ 18-19 ସ୍କୋର ପରେ ଦୁଇଟି ଗେମ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟରେ ହିଁ ଗେମ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିନେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମରେ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଏକ ସମୟରେ 7-3 ର ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ି ଲଗାତାର ଛଅଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କୋରକୁ 9-7 କରିଦେଇଥିଲା।
News Alert! Indian shuttlers Satwiksairaj Rankireddy and Chirag Shetty bow out of the Hong Kong Open Super 500 after losing 18-21, 19-21 to Malaysia's eighth seeds Man Wei Chong and Tee Kai Wun in the men's doubles semifinals. #BWF https://t.co/RJklb6LRwa— Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026
ଏହି ଯୋଡ଼ି ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସୁଦ୍ଧା ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟର ଅଗ୍ରଣୀ ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ମାଲେସିଆ ଦଳ ନିଜର ଅଗ୍ରଣୀକୁ 14-9 କରିଦେଇଥିଲା। ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଏହା ପରେ ଭଲ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସ୍କୋରକୁ 19-19 ରେ ବରାବର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ମାଲେସିଆ ଖେଳାଳିମାନେ ଚିରାଗଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହାପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିନେଇଥିଲେ।।