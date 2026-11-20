ହଂକଂ ଓପନ୍: ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାତ୍ୱିକ-ଚିରାଗ ଯୋଡ଼ି ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍, ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷିତା
ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ଚୀନ୍ର ହୁ କେ ୟୁଆନ୍ ଏବଂ ଲିନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହଂକଂ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।
Published : November 20, 2026 at 2:47 PM IST
Hong Kong Open 2026: ଭାରତର ସାତ୍ୱିକସାଇରାଜ ରାଙ୍କିରେଡ୍ଡୀ ଏବଂ ଚିରାଗ ସେଟ୍ଟୀଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଶୁକ୍ରବାର ଚୀନ୍ର ହୁ କେ ୟୁଆନ୍ ଏବଂ ଲିନ୍ ଜିଆଙ୍ଗ ୟିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ପରାସ୍ତ କରି ହଂକଂ ଓପନ୍ ୨୦୨୬ର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପୁରୁଷ ଏକକ ବର୍ଗରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ମଧ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ିଙ୍କୁ 21-12, 13-21, 21-16 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଡ଼ି ଯଦିଓ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ହାରିଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ତୃତୀୟ ଗେମ୍ ଜିତିବା ସହ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି କରିଥିଲେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ମାତ୍ର 13 ମିନିଟ୍ରେ 21-12 ପଏଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ ଜିତିନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ଏବଂ 4-4 ବରାବର ପରେ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୁଣିଥରେ ସ୍କୋର 9-9ରେ ବରାବର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ହୁ ଏବଂ ଲିନ୍ 13-11ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ 15-11ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏହାକୁ 21-13ରେ ଜିତିନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି ତୃତୀୟ ଗେମ୍ରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ସୁଦ୍ଧା 11-7ରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ବିଜୟ ଧାରା ବଜାୟ ରଖି 15-9 ଏବଂ 17-10ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଚୀନ୍ ଯୋଡ଼ି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ଚିରାଗ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି ଗେମ୍କୁ 21-16ରେ ଜିତିବା ସହ ଶେଷ ଚାରିରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଥିଲେ।
Loh Kean Yew 🇸🇬 competes against Lakshya Sen 🇮🇳 for a spot in the semifinals. #BWFWorldTour #HongKongOpen2026 https://t.co/vUToXodV5G— BWF (@bwfmedia) November 20, 2026
ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜ
ଅନ୍ୟପଟେ ଭାରତର ରକ୍ଷିତା ରାମରାଜ ମହିଳା ଏକକ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ପୋର୍ଣ୍ଣପାୱି ଚୋଚୁୱୋଙ୍ଗଙ୍କଠାରୁ 19-21, 16-21 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। 19 ବର୍ଷୀୟା ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ ଗେମ୍ରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍କୋର 13-13ରେ ବରାବର ରହିଥିଲା। ଏହାପରେ ଚୋଚୁୱୋଙ୍ଗ 17-15ରେ ଆଗୁଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରକ୍ଷିତା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି 17-17ରେ ବରାବର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଥାଇ ସଟଲର୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବଜାୟ ରଖି 21-19ରେ ଗେମ୍ ଜିତିନେଇଥିଲେ।
ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେମ୍ରେ ଚୋଚୁୱୋଙ୍ଗ ପୁଣିଥରେ ସାମାନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲଗାତାର ଚାରିଟି ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି 14-10ର ଅଗ୍ରଣୀ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ 21-16ରେ ଗେମ୍ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ।
Into the semis 🔥 Indian duo Satwik Sairaj Rankireddy and Chirag Shetty storm into the semi-finals at the Hong Kong Open 2026 as they beat Chinese pair Hu Keyuan and Lin Xiangyi 21-12, 13-21, 21-16. Best wishes for the semis. 🙌🏻 Credits: Badminton Photo https://t.co/lBKFy5At74— BAI Media (@BAI_Media) November 20, 2026
ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେନ୍ ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରଖି ସିଙ୍ଗାପୁରର ପୂର୍ବତନ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ଲୋହ କିନ୍ ୟୁଙ୍କୁ ତିନିଟି ଗେମ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରି ହଂକଂ ଓପନ୍ ସୁପର 500 ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପୁରୁଷ ଏକକ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଡବ୍ଲୁଏଫ୍ ବିଶ୍ୱ ଟୁର୍ ଫାଇନାଲ୍ସରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା କରିସାରିଥିବା ଆଲମୋଡ଼ାର 25 ବର୍ଷୀୟ ଖେଳାଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟମ ସିଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋହଙ୍କୁ 21-17, 10-21, 21-13 ସେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ହାଇଲୋ ଓପନ୍ ଏବଂ କୁମାମୋଟୋ ମାଷ୍ଟର୍ସ ଜାପାନ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଆଣ୍ଡର୍ସ ଆଣ୍ଟୋନସେନ୍ ଏବଂ ଚୀନ୍ର ତୃତୀୟ ସିଡ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଝୁ ଜୁଆନ୍ ଚେନ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର ବିଜେତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ: