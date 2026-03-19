୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା; ୧୯ ଅଗଷ୍ଟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ

Hockey World Cup 2026 schedule: ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।

Hockey World Cup 2026 schedule
୨୦୨୬ ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ସୂଚୀ ଘୋଷଣା (IANS)
Published : March 19, 2026 at 9:50 AM IST

Hockey World Cup 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ହକି ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ମହାସଂଘ (FIH) ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ବେଲଜିୟମର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ତାରିଖରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଉଭୟ ଦଳକୁ 'ପୁଲ୍-ଡି'ରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଉଭୟ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନେଦରଲାଣ୍ଡର ଆମଷ୍ଟେଲଭିନସ୍ଥିତ ୱାଗନର ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳିବେ।

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଦଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୧୫ରେ ୱେଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ।

  • ଅଗଷ୍ଟ ୧୫: ଭାରତ ବନାମ ୱେଲ୍ସ (ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦)
  • ଅଗଷ୍ଟ ୧୭: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦)
  • ଅଗଷ୍ଟ ୧୯: ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦)

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅଗଷ୍ଟ ୧୬ରେ ଚୀନ୍ ସହ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ।

  • ଅଗଷ୍ଟ ୧୬: ଭାରତ ବନାମ ଚୀନ୍ (ଅପରାହ୍ନ ୪:୩୦)
  • ଅଗଷ୍ଟ ୧୮: ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦)
  • ଅଗଷ୍ଟ ୨୦: ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ (ସନ୍ଧ୍ୟା ୬:୩୦)

ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍: କେମିତି ହେବ ନିଷ୍ପତ୍ତି?

ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ୧୬ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ୪ଟି ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପର ଶୀର୍ଷ ଦୁଇଟି ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ।

ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ' ଏବଂ 'ଡି' ର ଶୀର୍ଷ ଦଳମାନେ ପୁଲ୍ 'ଇ'ରେ ରହିବେ। ସେହିପରି 'ବି' ଏବଂ 'ସି'ର ଶୀର୍ଷ ଦଳମାନେ ପୁଲ୍ 'ଏଫ୍'ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଉଣ୍ଡରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବେ।

କେବେ ହେବ ଫାଇନାଲ୍?

ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପର ସେମିଫାଇନାଲ ଅଗଷ୍ଟ ୨୭ରେ ଏବଂ ପୁରୁଷ ଦଳର ସେମିଫାଇନାଲ ଅଗଷ୍ଟ ୨୮ରେ ଖେଳାଯିବ। ମହିଳା ବର୍ଗର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଗଷ୍ଟ ୨୯ରେ ଆମଷ୍ଟରଡାମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପର ମହାଲଢ଼େଇ ଅଗଷ୍ଟ ୩୦ରେ ୱାଭ୍ରେ (Wavre) ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

କେବଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନୁହେଁ, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅତିକମରେ ତିନିଥର ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

  • ଏଫଆଇଏଚ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍: ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରୋ-ଲିଗ୍‌ରେ ଦୁଇ ଦଳ ଦୁଇଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।
  • ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍: ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଅଗଷ୍ଟ ୧୯ ରେ ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହେବ।
  • ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଲଢ଼େଇ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

